Dit zijn de 5 populairste NS-wandelingen van 2022

Vanuit de trein regelrecht de wandelpaden op. NS-wandelingen zijn niet alleen veelzijdig, maar ook lekker praktisch. Ook een lopen? Dit is de top 5 populairste NS-wandelingen van 2022.

In totaal stippelden de Nederlandse Spoorwegen en Wandelnet zo’n 45 verschillende wandelroutes uit in Nederland. Extra handig is dat die wandelingen kant-en-klaar zijn, inclusief kaart, routebeschrijving en zelfs gps-track. Eén wandelroute domineert al langer de top 5 en dit jaar zitten er ook een paar verrassende nieuwkomers bij.

5. Valkenburg aan de Geul

Die eerste nieuweling is de NS-wandeling Valkenburg aan de Geul op plek nummer 5. Pas in juni 2022 gepubliceerd en nu al publieksfavoriet. De route begint in Maastricht. Klein stukje door de stad en je bevindt je een paar kilometer verder in de Limburgse heuvels. Via het Geuldal loop je langs akkers en door bossen naar Valkenburg en als je het wandelen dan nog niet zat bent, kun je door naar het station Schin op Geul. Loop je hem helemaal uit, dan heb je 16,5 kilometer in de benen.

4. Rotterdam Maasstad

Een verrassing deze, omdat stadswandelingen niet vaak in de top terechtkomen. De NS-wandeling Rotterdam Maasstad flikt het en dat is niet voor niets. Water speelt de hoofdrol in deze route langs de hoogtepunten van Rotterdam. Zoals iemand in een review zegt op de website van Wandelnet: “Verrassend mooie wandeling. Leuke haventjes, parken en singels.”

3. Blauwe Kamer Rhenen

Nog een bekende favoriet die je al langer in de top terugvindt. Deze wandelroute van om en nabij zeventien kilometer begint en eindigt in Rhenen en volgens de website van Wandelnet is het een aaneenschakeling van hoogtepunten: de weidse uiterwaarden van de Nederrijn, het natte natuurgebied de Blauwe Kamer en de hoger gelegen en drogere Grebbeberg.

2. Veluwezoom

Een van de oudste NS-wandelingen en nog steeds zeer geliefd. De route begint in Dieren en eindigt na zo’n zestien kilometer in Velp. Liever inkorten? Dan kun je ook stoppen in Rhenen. Onderweg loop je langs paarse heidevelden, door heuvelachtige bossen en vanaf de Posbank heb je een weids uitzicht. Let wel: volgens veel wandelaars is de tocht een pittige. Zo schrijft iemand in een review op Wandelnet: “Fantastische wandeling, met stip op één. Wel redelijk intensief. Denk aan veel hoogteverschillen en lastig te belopen delen. Dat maakt het natuurlijk ook leuk.”

1. Utrechtse Heuvelrug

Terechte winnaar, deze wandeling over de Utrechtse Heuvelrug. Je start vanaf station Driebergen-Zeist en loopt via bos, zand, heide en landgoederen naar station Maarn. Zestien kilometer is de route en halverwege kun je in het dorp Austerlitz een welverdiende pauze nemen op een van de terrassen. Zoals een wandelaar schrijft: “Het was van start tot finish genieten van de prachtige natuur.”

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 19 mei 2023