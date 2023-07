DIY: zo maak je van plastic flessen beschilderde vazen

Illustrator Silvia Zacchello laat zien hoe je van simpele plastic flessen beschilderde vazen maakt. In één middag te doen.

Silvia Zacchello woont in Venetië, waar ze ook de kunstacademie volgde. In 2006 beschilderde ze haar eerste stoel en sindsdien is ze nooit meer gestopt. Dagelijkse voorwerpen die je anders misschien zou afdanken, naast meubels ook servies, telefoons, televisies en (plastic) flessen, tovert ze om tot iets persoonlijks – haar kleurrijke stijl doet een beetje aan popart denken.

Dit heb je nodig

lege plastic flessen in diverse maten en vormen

potlood

krijtverf (Silvia gebruikt het merk Fleur Paint)

3 platte penselen, maat 6, 16 en 40

zwarte watervaste marker met een fijne punt

transparante beschermende lak (Silvia werkt met glanzende parketlak op waterbasis)

kleurpotloden

Zo doe je het

In deze PDF vind je per stap ook een foto van het proces.

Verzamel plastic flessen in verschillende soorten en maten. Verwijder het etiket door de fles een nacht in water te laten weken of door er een nacht een natte lap op te leggen. Blijven er nog lijmresten achter? Stip aan met wat ­zonnebloem- of olijfolie, wacht een paar uur en ontvet met een mengsel van water en baking soda of ontvetter. Teken de flessen na die je gaat beschilderen en bedenk de patronen. Schets met potlood je ontwerp op de plastic flessen. Breng vervolgens de eerste kleur op de flessen aan en werk zo per kleur door. De verf hoeft nu nog niet te dekken – dat komt later. Breng meerdere verflagen aan totdat de kleur dekkend is. Laat een laag steeds eerst goed drogen voordat je de volgende aanbrengt. Nu de verf goed dekkend is, kun je er details op aanbrengen. Gebruik voor de zwarte details de watervaste marker. Als alles droog is, breng je de eerste laklaag aan. Wacht minimaal drie uur voor de tweede laag. Beide laklagen droog? De vazen zijn nu klaar om gevuld te worden met (zelf­ geplukte) bloemen.

Kijk op @silviazacchello wat Silvia nog meer beschildert.

Tekst, fotografie en illustraties Silvia Zacchello Illustratie home afbeelding Femme ter Haar

Gepubliceerd op 15 juli 2023