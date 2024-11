Mooie letters tekenen doe je zo

Mooie letters tekenen is niet alleen ontspannend, het is ook goed voor het oefenen van je handschrift. Journalist Chris Muyres geeft tips om te beginnen.

Tekst Chris Muyres Illustratie Suzanne Nuis Fotografie Unsplash

Gepubliceerd op 16 mei 2022 Laatst bewerkt op 5 november 2024

Beginnen met mooie letters tekenen

Zelf mooie letters maken betekent vooral veel oefenen. Je moet de tijd nemen. Hoe sneller je schrijft, hoe slordiger de letters eruit zullen zien. Ook is het aan te raden om de punt van de pen overal even snel te bewegen, dus na een bocht even snel als in een bocht.

Tips voor een mooier handschrift

Maak de rompen van alle letters even groot. Maak alle neerhalen (de lijnen die in een letter van boven naar beneden gaan) evenwijdig en even schuin. Maak alle lijnen die recht kunnen ook echt recht: geen onnodig bolle lussen of kromme staarten. Zorg dat de romp van elke letter hoger is dan breed. Let op dat binnen één woord het oppervlak van het binnenwit van de letters gelijk is aan het wit tussen de letters.

Oefen, oefen, oefen



Liever kort en vaak dan lang maar weinig. Probeer bijvoorbeeld eens te oefenen in de ochtend door een kwartier eerder op te staan. Oefen eens met een pangram: een zin waarin alle letters voorkomen. Drie voorbeelden:

Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs Pa’s wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct Op brute wijze ving de schooljuf de quasi-kalme lynx

