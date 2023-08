DIY: repareer kapot servies met het Japanse kintsugi

De Japanse kunst kintsugi leert ons dat een gelijmd kommetje niet minder mooi is dan een heel exemplaar. Het woord betekent ‘gouden verbinding’ en laat de schoonheid van imperfectie zien. Met deze DIY repareer je zelf kapot servies met het Japanse kintsugi.

De kunst van theedrinken

De oorsprong van kintsugi gaat samen met de Japanse theeceremonie. In deze traditie is theedrinken verheven tot kunst. Het is een serie van handelingen om de thee klaar te maken. Zoals het schoonmaken van het kommetje en het prepareren van het matcha-theepoeder volgens bepaalde rituelen. Tijdens het drinken van thee breekt er nog weleens wat servies. Daarom werd in de 15e eeuw kintsugi bedacht. De techniek werd zo gewaardeerd dat – zo gaan de verhalen – sommige kostbare stukken opzettelijk werden gebroken om weer aan elkaar gelijmd te kunnen worden.

Een kintsugi workshop

Er zijn verschillende manieren om te starten met kintsugi. Volg een live workshop of koop een van de kant-en-klare kintsugipakketten op onder andere Etsy. Je kunt de materialen ook los kopen om thuis aan de slag te gaan. Zo doe je het.

Leg de stukken van het kapotte bord, de kom of het kopje in de vorm hoe deze in elkaar gelijmd moet worden. Meng een klein beetje epoxylijm met wat goudpoeder. Voor elk stukje dat je lijmt, moet je opnieuw lijm mengen om ‘m soepel te houden. Meng daarom niet te veel. Doe het lijmmengsel op de eerste zijde die je wilt lijmen. Met minder lijm wordt het goudrandje dun en bij wat meer lijm krijg je een wat vollere gouden rand. Houd de delen stevig vast totdat de lijm gedroogd is. Afhankelijk van hoe zwaar de te lijmen stukken zijn, kan dit 5-20 minuten duren. Herhaal stap 2 tot en met 4 per stukje wat je wilt lijmen. Als het servies klaar is en de lijm bijna droog, strijk je met een droog kwastje wat goudpoeder over de lijmranden.

De schoonheid van imperfectie en vergankelijkheid

Wat ook terugkomt in kintsugi is de levensbeschouwing van wabi sabi. Dit is de schoonheid zien van imperfectie en vergankelijkheid. Mensen, dingen en plekken hebben een geschiedenis en deze zichtbare tand des tijds mag gewaardeerd worden. Japan is een land met een mooi contrast tussen futuristisch en oude tradities. Van het hyper moderne Tokyo vlieg je in 2,5 uur naar het traditionele Kanazawa, ook wel de stad van de Samoerai genoemd. Het is ook de stad waar de traditie van de theeceremonie – die veel door Samoerai gedaan werden – vandaan komt.

