Even klaar met alsmaar presteren? Vier je ’tekortkomingen’ op het Faal Festival

Van fuck it-yoga tot de ‘wij kunnen ook niet tekenen’-club en wijze woorden van psycholoog Thijs Launspach. Binnenkort wordt Tivoli Vredenburg omgetoverd tot faalparadijs.

Ben je toe aan iets anders dan presteren, rennen en je beste beentje voor zetten? Dit feest is niet alleen een mogelijkheid om andere faalhazen te ontmoeten en experts het hemd van het lijf te vragen, maar juist ook de plek waar faalangstigen hun tekortkomingen eens mogen vieren in plaats van verbloemen.

Falen en opstaan

In samenwerking met het Instituut voor Faalkunde en Universiteit Utrecht organiseert Tivoli Vredenburg in Utrecht het Faal Festival. Op vrijdag 2 juni vinden tijdens dit festival verschillende workshops en voorstellingen plaats, allemaal op het gebied van onzekerheid, perfectionisme en fouten maken.

Zo neemt psycholoog, schrijver en spreker Thijs Launspach de prestatiemaatschappij onder de loep en kun je bijvoorbeeld luisteren naar het Cv der Mislukkingen, waar bekende Nederlanders vertellen over de diploma’s die ze nooit haalden, de beurzen die ze niet kregen, de boeken die niet werden gepubliceerd en meer.

Daarnaast vind je op dit feest ook allerlei interactieve activiteiten zoals het Stuntelend Speeddate Café, de Faal Fitnessclub en de Faallicitatie (in plaats van een sollicitatie).

Ja, hallo! Dat durf ik toch allemaal niet

Mocht je bij het zien van deze activiteiten nou denken: ja, hallo! Faalangstig zijn betekent dus ook dat ik heel veel van deze gekkigheid niet aandurf… Je kunt zelf kiezen waar je wel en niet aan deelneemt.

Kom je dus alleen om te luisteren naar deskundigen? Of lijkt het je fijn om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten? Dan is dat ook oké. Het is een tegengif voor de dagelijkse ratrace en prestatiedruk. En na afloop kun je, als je wilt, al je twijfels, onzekerheden en spanningen eruit dansen op de afterparty.

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Femme ter Haar