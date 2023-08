Flow 7 ligt in de winkel, met verhalen over je groep vinden en leven zonder smartphone. Als papieren extra’s krijg je bij dit nummer een grote kalender (met poster achterop) en stickers.

Managing editor Maaike: “Het grote interview is een van de mooiste dingen in Flow, als je het mij vraagt. Omdat mensen daarin eerlijk zijn over de pieken en dalen in hun leven, en zelfs foto’s delen uit hun privé-album. In dit nummer vertelt zangeres Naaz over haar leven en de mentale struggles die ze doormaakte om te worden wie ze is. Waarom leek niemand haar te begrijpen? En waarom werd ze steeds buitengesloten? Haar ervaringen hebben te maken met het verlangen naar belonging: waar hoor je nou eigenlijk bij? Die basisbehoefte hebben we allemaal, zeggen de deskundigen die Annemiek Leclaire opvoert in het openingsverhaal.

Bij nader inzien lijkt het hele nummer te gaan over je plek veroveren. Zo moet journalist Hélène Delhaas als doenerig type na haar emigratie wennen aan de laidback houding van de Australiërs. Mist Yvette – in voorlopig de laatste ­aflevering van ‘Ik mis je’ – haar thuisland na twintig jaar nog steeds. En lees je in ‘Het leven van’ hoe Jane Birkin zonder Serge Gainsbourg nooit meer helemaal haar draai vond.

Dat je ook zacht kunt landen op nieuw terrein, bewijzen Nederlandse illustratoren die hun sporen verdienden in het buitenland. Misschien is het gewoon een kwestie van geduld.”

En verder lees je in dit nummer onder meer:

Een pleidooi voor slow daten

Kickboksen met Tatjana Almuli

De favoriete boeken van Milouska Meulens

Rachida leefde een jaar zonder smartphone

DIY-boekje: maak je eigen stempel

Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 9 augustus 2023