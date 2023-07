Let’s celebrate: Flow 6 is er!

Het nieuwe nummer, Flow 6-2023, ligt in de winkel. Met verhalen over keuzes maken, natuur-influencers en de kracht van complimenten. Met als paper goodies luxe kaarten en enveloppen in fluor-stijl.

Maaike, managing editor Flow: “Het zomert in Flow 6. Met de aanstekelijke zwembadschilderijen van de Amerikaanse Michele Poirier Mozzone, waar je naar blijft kijken. Met het huis van de Spaanse Sandra, die met mediterrane kleuren tegenwicht biedt aan het soms zo grijze Londen. En met het verhaal van journalist Grete Simkuté over de populariteit van natuur-­influencers, die veelvuldig posten over hun oerleven in de Italiaanse Alpen of Zweedse bossen.

Lees voordat je ze achternagaat misschien nog even het verhaal van Jantine Jongebloed, over hoe je nou het best life changing keuzes maakt die passen bij wie je intrinsiek bent. Iemand die weet hoe lastig grote keuzes zijn is Sam Bettens, de zanger van K’s Choice. Na een leven lang tobben met zijn ­genderidentiteit ervaart hij eindelijk rust. Met vrouw en kinderen woont hij in Californië, een plek waar alles mogelijk lijkt. Kunstenaar Niki de Saint Phalle liet zich ook door Californië inspireren. Ze maakte er een magische beeldentuin, die nog steeds te bezoeken is. Over haar leven lees je in het ­nieuwe nummer, dat vanaf nu in de winkel ligt. Let the summer begin.”

Verder onder meer:

Minicollege buitenzwemmen

De lievelingsboeken van illustrator Jip van den Toorn

Een ode aan het compliment

De voordelen van elkaar aanraken (en de kracht van de knuffel)

DIY-boekje: pop-upkaart van Lily Odette

Je vindt dit nieuwe nummer in de boekhandel ofsupermarkt, of bestel het hier met 25 procent korting en zonder verzendkosten op Lossebladen.nl/flow.

Meer lezen

Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 5 juli 2023