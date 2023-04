Flow 4 ligt in de winkel!

Het nieuwe nummer van Flow ligt in de (online) winkels. Deze keer inclusief een notebook en papieren bloem, samen in een (herbruikbare) envelop.

Heb je ook weleens een knagend gevoel vanbinnen? Het gevoel dat het tijd is voor verandering? Dat je jezelf afvraagt: wat vind ik belangrijk en kom ik daar nog aan toe?

Creative director Irene wel. Ze vertelt in haar voorwoord over de verschillende rollen die we hebben. “Als ik met die blik naar mijn leven kijk, komt er een schrikbarende rij rollen tevoorschijn. (…) En ja, dat knaagt, omdat ik te veel word geleefd en te weinig doe wat ik belangrijk vind. Geen wonder dat ik zo vaak ontsnappingsplannen bedenk. Wat nou als ik docent word/in mijn tiny house ga wonen op de hei/een jaar lang tijd creëer om alle boeken te lezen die op de alsmaar groeiende boekenstapel naast mijn bed liggen? Gelukzalig kan ik dan mijmeren over hoe dat leven kan zijn. Tot ik denk: maar eigenlijk wil ik geen enkele rol opgeven. Vervolgens bedenk ik zelfs extra mogelijkheden om nog wat nieuws in mijn leven te proppen. (…) En dan ben ik blij dat ik zo veel rollen heb. Omdat dat bij me past: een vol leven, waarin het soms knaagt.”

In Flow 4 vind je onder andere:

Growth mindset.

Het leven van Lee Miller.

Nieuwe denkers: durf de controle los te laten.

Het werk van Lisa Congdon.

Ode aan de langzame fietser.

DIY: memory box.

Cadeau bij dit nummer: een geïllustreerde notebook en papieren bloem.

