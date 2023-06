Hoera! De Flow Vakantiespecial is er

De Flow Vakantiespecial ligt nu in de (online) winkels. Deze keer in het teken van de zomer van het lege hoofd.

“In deze Vakantiespecial helpen we je om je hoofd weer een beetje leeg te maken. Met verhalen over onder meer kijken door de ogen van een kind, over de woorden die je gebruikt en dat die het verschil kunnen maken tussen een vol hoofd en een vrij gevoel, en over (zo nu en dan) leven zonder social media. Ten slotte stopten we lekker veel paper goodies en DIY-projecten in deze Vakantiespecial.”

In het pakket vind je onder andere:

Een zomers magazine

Boekje met tekenlessen van illustrator Deborah van der Schaaf

5 postcards

Stickers

Notebook

Posters en craftpapier

Boekje vol zomer-sudoku’s

DIY bloemenslinger

Je kunt de special hier bestellen.

Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 14 juni 2023