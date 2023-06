Girls with Pearls: Vermeer in meer dan 80 hedendaagse foto’s

Vermeer is helemaal terug, voor zover hij al weg was. Dat werd nog maar weer eens bewezen door de stormloop op de kaarten voor de overzichtstentoonstelling van het Rijksmuseum. Ook eigentijdse kunstenaars laten zich door Johannes Vermeer inspireren, zoals ook fotograaf Caroline Sikkenk.

Girls with Pearls, heet de serie van fotograaf Caroline Sikkenk, die eerder ook in Flow te zien was. Sinds 2019 legde ze meer dan 80 meiden en jongens op een hedendaagse manier vast als het Meisje met de Parel. “Het is een hele multiculturele, verbindende serie geworden”, vertelt Caroline aan Flow. “Het Meisje kreeg vele gedaanten, van wit naar zwart, van straatverkoopster met blauwgeverfd haar naar Japanse balletdanseres, van 9 naar 90 jaar, van transgender tot stoere surf dude.”

New York

De foto’s waren al te zien in het Vermeer Centrum in Delft en het Mauritshuis in Den Haag. Ze werden zelfs vertoond op grote digitale LED-schermen in het World Trade Center in New York op een grote art-show. Ook heeft de serie afgelopen winter en voorjaar als tentoonstelling in de Oude Kerk in Delft gehangen, en een van de portretten heeft daar nu een vast plekje. Een ander komt op het historisch stadhuis van Delft te hangen. Daarnaast zijn de foto’s inmiddels gebundeld in een boek, dat onder andere te bestellen is via de boekhandel of de website van Caroline.

Puzzelen

Aan Vermeer-inspiratie geen gebrek – het Meisje met de Parel was pas het begin voor Caroline Sikkenk. Inmiddels heeft ze dan ook meer bekende schilderijen van Vermeer op moderne manier in beeld gebracht, zoals het Meisje met de Rode Hoed en de Vrouw met Balans. Deze nieuwste foto’s zijn gemaakt op verschillende locaties in Delft die een rol speelden in het leven van Vermeer, zoals de plek waar zijn woonhuis stond. “Dat was soms best puzzelen,” vertelt de fotograaf, “want je kunt die locaties niet helemaal naar je hand zetten. Elke keer bekeek ik welke elementen ik zo wilde laten en wat ik wilde vertalen naar de moderne tijd.”

Dress-up party

Voor de styling van de serie keek Sikkenk naar hedendaagse Nederlandse ontwerpers van hedendaagse mode, zoals Tess van Zalingen en Roderick Vos, want, zegt ze, de foto’s mochten beslist geen dress-up party worden.. De Meisjes zouden kleding dragen waar zij zich comfortabel bij voelden, die ze anders ook zouden dragen. Dat is gelukt, toch blijft de gelijkenis met het origineel van Vermeer duidelijk te zien.

Mocht je een van de gelukkigen zijn met een ticket voor de tentoonstelling in het Rijksmuseum, is het leuk om ervoor of erna naar Girls with Pearls te kijken, want het fotografische antwoord op de schilderijen van Vermeer zijn een verrassende toevoeging. Ook als je naast de gewilde tickets greep, is de serie een aanrader. Misschien herken je jezelf er wel in. Want dat is de achterliggende boodschap: verbinding. Je herkent het beeld meteen, want iedereen kan dat Meisje van Vermeer zijn.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Fotografie Caroline Sikkenk Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 1 juni 2023