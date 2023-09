Hobby’s zonder scherm: met deze luchtdrogende klei-kit maak je je eigen servies

Omdat het rust en ontspanning kan geven, een hobby zonder scherm. Deze keer: zelf je eigen servies maken met deze luchtdrogende klei-kit.

Kleien alleen voor kinderen? Welnee, ook voor volwassenen is het leuk, duurzaam én lonend: dat gekleide item staat namelijk hartstikke mooi in huis. Met de klei-kit van Mesh and Cloth kun je alle kanten op. Maak een kleine vaas, bijvoorbeeld. Of een pot voor je plant of een schaaltje om je sieraden op te leggen.

In de kit die je thuisgestuurd krijgt zit onder andere één kilo klei in wit of terracotta, gereedschap om te snijden, een penseel en een gids met daarin drie verschillende projecten om te starten, inclusief uitleg en stap-voor-stap-foto’s. Daarnaast kun je kiezen uit verschillende kleuren om je creatie mee te verven: de metaalachtige kleuren zoals brons, goud, koper en zilver, de acrylset met de basiskleuren of de pastelset.

Een oven heb je er niet voor nodig, want de klei droogt uit zichzelf in zo’n drie à vier dagen. Let wel: luchtdrogende klei is niet waterproof en ook niet geschikt om voedsel in te bewaren.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Mesh and Cloth

Gepubliceerd op 5 september 2023