Hoe gaat het nu met Evert en Maud uit Boer zoekt Vrouw?

Vanaf het moment dat Maud zijn ‘grote knotsen’ in haar handen nam, wist ze het al: Evert is haar man. De verliefdheid bleek wederzijds en alle Boer zoekt Vrouw-kijkers zwijmelden mee met hun verliefdheid. Hoe gaat het nu met Maud en Evert?

Het BzV-publiek viel als een blok voor de eigenzinnige Maud. Al was dat niet meteen zo: in het begin wekte ze ook veel ergernis op. Met haar eerlijkheid en oprechtheid veroverde ze tóch alle harten, zelfs dat van tv-koningin Angela de Jong. Uiteindelijk koos Evert vol overgave voor Maud en verklaarde hij haar op de citytrip zelfs de liefde!

Samenwonen

Na de uitzendingen groeide het stel nog meer naar elkaar toe. Maud zegde al gauw haar huur op om bij Evert in Drenthe te komen wonen. Maud heeft het heel fijn op de boerderij, liet ze in mei 2022 weten. “Het voelt als een eiland. Fijn tussen dieren en niet te veel mensen overal.” Ze vindt alles leuk aan het boerenleven, maar het liefst is ze tussen de koeien. Evert is ook dolblij dat Maud nu elke dag bij hem is. “Vooral ook om samen te eten, samen koffie te drinken. Ze helpt vooral mee met melken, elke ochtend en elke avond. Dat vindt ze heel leuk om te doen.”

Smoorverliefd

Of Maud en Evert nog steeds gelukkig met elkaar zijn? Jazeker! In augustus 2022 is het stel met Yvon Jaspers gaan roadtrippen door Engeland voor Onze Boerderij in Europa, wat in begin mei is uitgezonden. Daar is duidelijk te zien dat ze smoorverliefd op elkaar zijn. Maud baalt ervan dat ze ‘haar’ Evert niet eerder heeft ontmoet.

“Ik vind het echt eeuwig zonde dat ik niet als 15-jarig meisje op een boerderij ben opgegroeid”, zegt ze tijdens een lunch tegen Yvon. Als Evert grapt dat het zijn schuld is, reageert Maud: “Ja, je had me eerder moeten zoeken.” Ze vindt het jammer dat ze het boeren nog niet helemaal onder de knie heeft en ze daardoor minder kan betekenen voor Everts bedrijf.

Accent

Wat Maud ook nog steeds moet ontcijferen, is zijn accent. “Ik moet zo lachen om dat taaltje van Evert”, zegt ze. Ondertussen drijft ze ook de spot met zichzelf. “Het is net Heemsteeds, met alle o’s die eu’s worden. Eigenlijk is het heel bekakt.”

Boerenleven

Na de Onze Boerderij-trip staan er geen reizen of speciale uitstapjes op de planning, het stel is hartstikke druk op de boerderij. Ze maken lange dagen. “Ik sta om zes uur op en ga dan om zeven uur helpen met melken. Om zes uur in de avond melken we nog een keer”, vertelt Maud aan Story.

“Dan doet Evert nog een ronde en dan kan het zomaar twaalf uur zijn. Hij slaapt echt maar zes uur, ik ook als ik op de avondronde meega.” Dat doet ze geheel vrijwillig. “Van Evert hoef ik niks en mag ik alles. Als ik tot één uur ’s middags in mijn bed blijf liggen hoor je hem ook niet. Maar zo zit ik niet in elkaar. En ik wil natuurlijk lekker bij hem zijn!”

Dit artikel verscheen eerder op Veronica Superguide.

Meer lezen

Tekst Emma de Wijer Fotografie KRO/NCRV via Veronica Superguide

Gepubliceerd op 3 september 2023