Hoe kun je jezelf zijn? In Antiboy: de podcast wordt erover gepraat

Op zoek zijn naar jezelf is vaak een levenslange reis. Hoe kom je dicht bij jezelf, en hoe laat je dat zien? Over die reis praat Valentijn Hoogenkamp met zijn gasten in Antiboy: de podcast.

Als vervolg op zijn boek Antiboy komt Valentijn Hoogenkamp, schrijver van fictie, poëzie en toneelstukken, nu met een podcast waarin hij persoonlijke gesprekken aangaat over genderidentiteit en geaardheid. Ook de rollenpatronen in de maatschappij komen aan bod, en de invloed daarvan op onze relaties en onze verwachtingen van onszelf en anderen.

Grenzen

Valentijn houdt zich al langer bezig met de vaak smalle en onduidelijke grenzen van de maatschappij. Zijn eerste boek, Het aanbidden van Louis Claus, gaat over hoe je jezelf kunt verliezen in een fantasiewereld en over het dilemma om je gevoelens uit te spreken of juist stil te houden. Hij schreef eerder voor een aantal kranten, waaronder de Volkskrant en ontving voor zijn werk de El Hizjra Literatuurprijs.

Regenbooggezin

In zijn boek Antiboy beschrijft hij vanuit persoonlijk perspectief hoe het is om non-binair te zijn, en hoe lastig het kan zijn om je gevoelens daarover te uiten, terwijl dat juist zo belangrijk is, wil je elkaar begrijpen. Daarom gaat hij ook live in gesprek met gasten die zelf ervaring hebben met anders zijn. Rick Paul van Mulligen bijvoorbeeld, die deel uitmaakt van een regenbooggezin. Of Haroon Ali, die uit de kast kwam en zich niet meer thuis voelde bij het Islamitische geloof.

Woordenlijst

In elke aflevering komt een nieuw stukje van ‘anders’ zijn aan het licht, inclusief een bijgevoegde woordenlijst met termen die in de aflevering genoemd worden. Mooi hoe elke gast vertelt met welke woorden zij hun omgeving op de hoogte brachten. Die openheid maakt dat de podcast herkenbaar is voor iedereen. Want uiteindelijk zijn we, ieder op onze eigen manier, toch een beetje anders.

Je kan de podcast beluisteren op Spotify of je favoriete podcastapp.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 10 mei 2023