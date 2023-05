Podcast- en leestip voor twintigers en dertigers: ‘Hoe overleef ik…’

Mijn eerste zoen, de brugklas of vakantie. Misschien ken je Francine Oomens Hoe overleef ik-serie nog van jaren geleden. Nu maakt Oomen een comeback voor haar volwassen geworden lezers, met verhalen over mental health.

Dat doet de schrijver en illustrator samen met twintigers van nu, ook wel de burn-out-, pech- of prestatiegeneratie genoemd. En dat zijn dan ook precies de onderwerpen waarin ze zich helemaal heeft ondergedompeld.

Hoe het allemaal (weer) begon

“Wanneer dropt Francine Oomen een boek over het overleven van de periode na het afstuderen?” vroeg Jurriaan Hendriks zich een jaar geleden af op TikTok. De video ging viral en op social media reageerden vele twintigers en dertigers dat ze zo’n Hoe overleef ik-boek ook wel zagen zitten. Ze tagden Oomen en antwoordden met suggesties als: “Hoe overleef ik mijn burn-out?”, “Quarterlifecrisis” en: “Gewoon het leven!”

“ZE DOET HET!”

Zodra de video Oomen bereikte, realiseerde ze zich: “Ik wil heel graag een platform geven aan alles wat er onder deze generatie speelt, want dat is nogal wat,” vertelt ze in de eerste aflevering van haar Hoe overleef ik-podcast.

Ze besloot namelijk niet alleen om met Jurriaans idee aan de slag te gaan en een boek te schrijven, ze maakt nu ook een mental health-podcast waarin ze met jongvolwassenen in gesprek gaat over hun struggles. Op de aankondiging van haar nieuwe boek ontving ze wederom veel enthousiaste reacties, zoals: “ZE DOET HET!” en: “We hebben je nodig!”

Alles wat ik niemand vertel

Haar boek Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel verschijnt in september bij uitgeverij Volt, en is gericht aan haar volwassen geworden lezers van toen. Het verhaal gaat over actuele en algemene onderwerpen zoals eenzaamheid, studieschulden en toekomstdromen. “Kortom,” schrijft Oomen, “volwassen zijn in deze tijd, hóé doe je dat?”

Wij kijken uit naar het antwoord op deze complexe vraag. En naar de kleurrijke illustraties. Hier vind je de Hoe overleef ik-podcast en hier kun je het nieuwe boek (alvast) bestellen.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 25 mei 2023