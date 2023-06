In de BosBios kun je deze zomer films kijken in de natuur

Zin om een filmpje te pakken, maar is het daar eigenlijk te mooi weer voor? In de BosBios bij Hilversum kun je nu buiten van een mooie voorstelling genieten.

Buiten films kijken, het kan deze zomer weer op de Hoorneboegse Heide. Een bijzondere locatie: aan de rand van Hilversum, vlak naast het bos. Hier hoeft het licht niet gedoofd te worden: de schemering zorgt ervoor dat het donker wordt om je heen, zodat je helemaal op kunt gaan in het verhaal.

Iets toevoegen aan de wereld

Het initiatief wordt georganiseerd door stichting De Hoorneboeg, die als doel heeft om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen en iets moois toe te voegen aan de wereld. De films zijn uitgezocht door de stichting, samen met Cinetree en Filmtheater Hilversum, en geven stof tot nadenken. Zo komen er actuele onderwerpen aan bod, zoals klimaatverandering, mentaal welzijn en de kracht van mens en natuur. Moderne verhalen uit allerlei hoeken van de wereld, zo kun je het ook zeggen.

Borrelen in de moestuin

Bij elke film word je vooraf alvast bijgepraat over het onderwerp, en is er ruimte om persoonlijke ervaringen te delen. Je gaat dus niet bleu de voorstelling in, maar krijgt ankerpunten aangereikt die je bij het kijken in je achterhoofd kunt houden. Zo neemt acteur Hanna Verboom een introductie voor haar rekening, net als filosoof en docent Jaap van der Spek, van The School of Life in Amsterdam. Bij een aantal voorstellingen kun je ’s middags al deelnemen aan een toepasselijke workshop, om je nog meer in het thema te verdiepen. Maar vooraf lekker borrelen of eten in de bijbehorende moestuin is ook een optie.

De BosBios is geopend tot en met 27 augustus. In de agenda op bosbios.nl kun je zien welke films er te bewonderen zijn. Meteen kaartjes proberen te bemachtigen kan geen kwaad, want een aantal voorstellingen is al uitverkocht. Wat dat betreft is het net een echte bios.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 21 juni 2023