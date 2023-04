In Schotland kun je voor een week (of langer) je eigen boekwinkel runnen

Droom je er weleens van om je baan op te zeggen en een eigen boekwinkel te beginnen? In het Schotse stadje Wigtown kun je een paar weken proefdraaien tijdens je vakantie.

Geen idee hoe je een bedrijf moet runnen en ook geen diploma? Niet nodig, in deze Schotse boekhandel mag iedereen voor even eigenaar zijn. Het enige wat je ervoor hoeft te doen, is een reservering maken via Airbnb. Je huurt een appartement aan zee boven de boekhandel, die je tijdens je verblijf mag runnen met hulp van vrijwilligers.

Extra fijn is dat je de openingstijden zelf mag kiezen. Je vervelen zul je niet snel doen, er zijn genoeg dingen die je op kunt pakken. Het doel van The Open Book – zo heet de boekhandel – is om onafhankelijke boekwinkels te promoten en reizigers kennis te laten maken met literatuur én het stadje.

Het enige minpunt? Het concept is inmiddels zo populair dat er een wachtlijst is van minstens drie jaar. Gelukkig kun je ook een ander appartement in het dorp huren en een bezoek brengen aan de boekwinkel.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie The Open Book

Gepubliceerd op 18 april 2023