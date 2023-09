Kinderboeken die we ook als volwassenen nog graag lezen

Kinderboeken zijn niet alleen voor het grut. Ook als volwassene kun je de speelsheid, mooie illustraties en wijze lessen in die verhalen waarderen. 3 voorbeelden.

Lampje – Annet Schaap

Niet voor niets is dit kinderboek verfilmd. Illustrator Annet Schaap – die meer dan tweehonderd boeken illustreerde – debuteerde als schrijver met dit verhaal over Lampje, de dochter van een vuurtorenwachter. Het zit niet alleen vol geheimzinnige zeewezens, woeste piraten en een eng monster, maar dit boek kent ook veel mooie lessen en quotes, zoals deze: ‘Als ze iets moet onthouden vergeet ze het vaak, en wat ze wil vergeten onthoudt ze maar telkens.’

De brief voor de koning – Tonke Dragt

Verfilmd als Netflix Original en vertaald in dertig landen, deze klassieker van schrijver Tonke Dragt. Het verhaal gaat over Tiuri, een jongen die bijna ridder is. Nog één nacht scheidt hem van de ridderslag. Hij moet die laatste uren in afzondering en stilte doorbrengen, maar dan klinkt er een schreeuw om hulp.

Films die nergens draaien – Yorick Doldewijk

Dit ontroerende maar ook spannende en geestige boek over verlies won in 2022 de Gouden Griffel. En terecht. In het verhaal ontdekt Cato, die haar moeder verloor toen zij ter wereld kwam, een verlaten bioscoop die weer open is. Al snel ontdekt ze dat er iets vreemds met de bioscoop aan de hand is, en dat het geen gewone films zijn die er draaien. De bioscoop lijkt in verbinding te staan met het verleden.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 2 september 2023