Maar je lacht toch nog? Een boek en podcast over depressie

Ze komen toch niets tekort? En stellen ze zich niet een beetje aan? Al van kinds af aan worstelen twintigers Iris de With en Mae Zaal met depressie. Nu ze zelf beter weten hoe ze hiermee om kunnen gaan, willen ze dat anderen zich gesteund, gehoord en begrepen voelen.

Om de schaamte en het taboe rondom depressie te verbreken, schreven Iris en Mae het boek Maar je lacht toch nog? (HarperCollins). De jongvolwassen vrouwen vertellen in het boek openhartig over hun struggles, van kind tot aan volwassene, en illustreren dat een depressie er anders uit kan zien dan sommigen denken.

Mental health-luistertip

Naast het boek Maar je lacht toch nog? bedachten de ervaringsdeskundigen ook de gelijknamige podcast waarin ze wekelijks actuele mental health-thema’s aansnijden en vooroordelen uit de weg helpen. Van burn-outs tot identiteitscrises en het uitmaken van vriendschappen: ze gaan er, net als in hun boek, rauw en eerlijk over in gesprek.

Let’s break the shame

In 2018 richtte Mae Let’s break the shame op: een stichting die zich inzet voor het bespreekbaar maken van mental health, omdat dat nog niet altijd en overal gebeurt. Iris sloot zich hierbij aan en samen geven de twee nu lezingen en workshops over depressie.

Omdat het bezoeken van zo’n evenement best eng kan zijn, en omdat hun verhaal niet in een uurtje te vertellen is, ontstond het idee voor Maar je lacht toch nog? “Voor iedereen die een depressie heeft of had en voor de mensen die hen willen begrijpen,” schrijven ze in de inleiding van hun boek.

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 31 mei 2023