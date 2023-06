Netflix-tip: de Franse serie Détox (over 30 dagen zonder internet en schermpjes)

Elke zondag tippen we een film of serie om in weg te duiken. Geen spoilers, wel voorpret. Deze keer: coördinator beeld en rechten Marjolijn keek naar Détox, en denkt er nu over om haar telefoon regelmatig een weekend uit te zetten.

Tip: de serie Détox

Te zien op: Netflix

Hier gaat het over

In de Franse serie Détox besluiten de nichtjes en huisgenoten Manon en Léa 30 dagen te gaan detoxen van het internet en helemaal geen schermen en apparaten meer te gebruiken. Hierdoor zijn ze genoodzaakt beter naar zichzelf te kijken, naar de keuzes die ze maken en aan wat en wie ze tijd besteden.

Dit is me bijgebleven

Ook al hebben Manon en Léa redenen voor hun detox waar ik me niet echt mee kan identificeren, zette deze serie me wel aan het denken over mijn eigen relatie met het internet en de schermen die mijn leven vullen. Als ik een weekend zou gaan detoxen, wat zou dat dan betekenen? Geen schermen en internet, dus geen tv, telefoon en iPad.

Gelukkig heb ik een cd-speler en cd’s die ik graag luister, dus muziek in huis is geregeld. Een heel weekend dat open ligt om te gaan wandelen, schilderen, koffie drinken of uit eten te gaan zonder afleiding. Nu alleen nog een contactpersoon kiezen die mensen kunnen bellen als ze me echt nodig hebben. Al klinkt spontaan langskomen nu eigenlijk al veel leuker. Toch maar eens overwegen, die detox.

Iets anders, maar ook een goede tip (over hetzelfde onderwerp): dit artikel van de Volkskrant met etiquetteregels voor smartphonegebruik.

Tekst Marjolijn Polman Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 23 juni 2023