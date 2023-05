‘Tussen Lek en Linge’ is de nieuwste NS-wandeling (en die is bést avontuurlijk)

Ken je de NS-wandelingen al? Het zijn wandelroutes van station naar station, bedacht en uitgestippeld door Wandelnet en de Nederlandse Spoorwegen. Onlangs is een nieuwe tocht aan het rijtje toegevoegd: ‘Tussen Lek en Linge’.

De naam verraadt het al: tijdens deze wandelroute loop je tussen de rivieren Lek en Linge in de provincie Gelderland. Je doet onder andere het natuurgebied Vretstrooi aan, een minder bekend stukje Nederland, om vervolgens door het bekende landgoed Heerlijkheid Marïenwaerdt te lopen.

Avontuurlijke route

De route begint vanaf station Culemborg en in ongeveer vijftien kilometer loop je naar station Beesd via rustige wegen en paden. Een beetje avonturier moet je wel zijn: met smalle bruggetjes en modderige wandelpaden houd je je voeten niet altijd droog, zeker als het veel heeft geregend. Breng ook meteen een bezoek aan de enige en bijzondere woonwijk van Culemborg: een ecowijk waar duurzaamheid en groenbeheer hoog in het vaandel staan.

Zin in een tweedaags avontuur? Combineer de wandelroute dan met de NS-wandeling Waterlinie Culemborg, die van Houten Castellum naar Culemborg loopt.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Wandelnet Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 15 mei 2023