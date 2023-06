Op pad met ChatGPT: zo maak je een plan voor jouw volgende reisavontuur

ChatGPT bootst menselijke intelligentie na en neemt taken uit handen. Eng? Allerminst, vindt Flow’s Lisanne. Deze keer: op reisavontuur met ChatGPT.

In een korte serie ga ik op zoek naar hoe ChatGPT ons leven makkelijker, creatiever en langzamer maakt. Want deze technologie is er om te blijven, dus kunnen we haar maar beter omarmen.

Ongepland op reis

Ik ben iemand die het liefst op reis gaat zonder plan. Ik kom ergens aan en dan zie ik het wel. Gewapend met Google Maps baan ik me een weg door de nieuwe omgeving en alle adressen met veelbelovende foto’s en een 4,5 of hoger tik ik aan.

Ongepland en ter plaatse op zoek naar de beste plekken. Dat werkt soms goed en soms minder goed. Pluspunt? Ik creëer geen druk door vijftien plekken in één weekend te willen zien – en naar huis te gaan met een onvoldaan gevoel, omdat je niet overal de tijd voor had. De schaduwzijde? Ik mis weleens wat.

ChatGPT als reisassistent

Om een goede balans te vinden tussen spontaniteit en voorbereiding, besloot ik te kijken hoe ChatGPT kan helpen. Spoiler: ook dat heeft plussen en minnen.

Ik zeg minnen omdat de bot ook zo z’n haken en ogen heeft (hoe menselijk wil je het hebben). Zo is het systeem niet op de hoogte van plekken die zijn geopend of gesloten na 2021 en neemt die nieuwe adressen dus niet mee in de suggesties (of geeft suggesties voor plekken die niet meer bestaan).

Ook kwam er van een schema voor een heel weekend weinig terecht. Hij stuurde me van plek X naar plek Y om vervolgens in de buurt van plek X weer te gaan lunchen. Niet ideaal dus. Maar hoe helpt ChatGPT je dan wel?

Zo gebruik je de tool

ChatGPT geeft goede antwoorden als jij goede vragen stelt. Het is belangrijk dat je jouw wensen en behoeften doorgeeft aan de bot. Een simpele: “Geef me leuke plekken in Stockholm om te eten en drinken” is vaak te algemeen. De onderstaande prompt (zo noem je de vragen die je aan de chatbot stelt) gaf wel bruikbare ideeën:

Geef me een overzicht van de beste plekken in Stockholm met een Google Maps-ranking van 4,5 sterren of hoger:

De vijf beste koffiezaken in het centrum van Stockholm met veganistische opties.

De drie beste kunstmusea in het centrum van de stad.

De vijf beste restaurants met vegetarische opties.

Vijf bezienswaardigheden in Stockholm.

Vijf dingen die je als toerist gezien wilt hebben.

Vijf dingen die je beter kunt vermijden.

Vervolgens kun je jouw prompt specificeren om nog betere antwoorden te krijgen. Vraag bijvoorbeeld of de bot een wandeling van een dag kan samenstellen, startend bij een koffiezaak en met als eindpunt een restaurant.

Enneh, geeft ChatGPT je niet de tips voor Stockholm die je zoekt? Geef dan een gil, ik zit er vol mee.

Meer lezen

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 10 juni 2023