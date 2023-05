Samen lezen in stilte: de opkomst van silent reading parties

Niet samenkomen om te feesten, wel om te lezen. De Amerikaanse silent reading parties krijgen ook in Nederland voet aan de grond.

Je moet ervoor naar de Jacobikerk in Utrecht, waar op sommige dagen silent reading parties worden gegeven. Tijdens zo’n stil leesfeest, dat duurt van vier uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds, neem je een eigen boek mee en laat je je telefoon op stil. Na zo’n twee uur lezen in stilte met zijn allen, kun je over je boek nakletsen tijdens de borrel. Niet verplicht, wel gezellig.

De kerk ligt in hartje stad, maar last van het rumoer heb je niet. De hectiek die Utrecht kan brengen, is precies de reden waarom de organisatie ViaJacobi zulke leesfeesten organiseert. “Mensen vinden het thuis moeilijk om zich te verliezen in een boek, zeker twintigers en dertigers die steeds minder tijd nemen voor het opzoeken van stilte,” vertelt Marlies Kunst in een artikel voor Trouw. Ze is als projectcoördinator aan de Jacobikerk verbonden. “Op deze manier willen we mensen weer laten voelen hoe fijn het is om je zonder prikkels te focussen, in dit geval op een boek.”

Het idee voor de silent reading party kwam overwaaien uit Amerika, Seattle om precies te zijn. Daar werd in 2009 al een leesfeest gehouden door schrijver en journalist Christopher Frizzelle, in een hotel. Zijn initiatief was zo in trek, dat er al snel rijen mensen voor de hoteldeuren stonden, allemaal met een boek in de hand.

Dertiger Laura Sonderman bezoekt gewapend met literatuur ook de Jacobikerk en is fan. “Ze noemen het een feestje, maar het leuke is dat het ook voor introverten geschikt is,” zegt ze in hetzelfde artikel. “Het voelt alsof ik iets kan ondernemen zonder dat ik per se met andere mensen hoef te praten.”

Ook proberen? Meer informatie vind je op de website van ViaJacobi.

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw & Hebban Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 6 mei 2023