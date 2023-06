Op deze camping midden in het Brabantse groen draait alles om rust, stilte en natuur

Voor wie wel van kamperen houdt, maar niet van grote, drukke campings met herrie en vertier: in deze rubriek deelt Flow de fijnste slow-kampeeradressen volgens ervaringsdeskundige en caravan-eigenaar Cindy Herscheid. Deze keer haar favoriet: camping Hartje Groen in Noord-Brabant.

Waar?

Camping Hartje Groen ligt – inderdaad – midden in het groen. In de bossen van natuurgebied De Maashorst in Noord-Brabant om precies te zijn. Het is een zogenaamde charme-camping: idyllische plek, check. Oog voor gastvrijheid, check.

Wat is er slow aan?

Alles draait hier om rust, stilte en natuur. Voor animatie hoef je dus niet te vrezen. Daarnaast is Hartje Groen een kleinschalige camping: grote groepen worden geweerd. De nabije natuur zorgt voor rust. Beheerder Marcel Arts zegt dat te kunnen zien aan de gasten: “Ze gaan al snel anders gaan lopen: veel langzamer en relaxter.”

Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn plekken voor campers en caravans, maar je kunt ook verblijven in een tent, lodge of tiny house. Huisdieren zijn welkom. Uniek is de ANNA cabin, een uitschuifbaar, houten huis, ontworpen om met de seizoenen mee te gaan. In de zomer kun je hem zo uitschuiven dat er een glazen ruimte tevoorschijn komt. En wie liever onder de blote hemel slaapt kan het glas helemaal wegschuiven. Ingenieus, vonden ze ook bij het World Architecture Festival, waar het concept in 2022 een prijs won voor beste hotelgebouw van de wereld.

Wat valt er te doen?

Liefst niets, natuurlijk. Wil je toch iets ondernemen, dan zijn er fijne wandel- en fietsroutes, en verschillende natuurspeelplekken voor kinderen. Hartje Groen organiseert verder yogalessen, ademworkshops en activiteiten als een vleermuizenexcursie.

Op de website van natuurkampeerterreinen kun je terecht voor meer inspiratie rondom kleinschalige en rustige campings. Zo kun je filteren op locatie, verblijf en speciale voorkeuren. Benieuwd naar de andere campingtips van Cindy? Deel 2 staat volgende week online.

Tekst Sophie ten Dam Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 23 juni 2023