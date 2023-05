Plantenbibliotheek: met deze route kun je stekjes ruilen of doneren

Van moestuin- tot kamer- en buitenplant: door heel Nederland (en delen van België) kun je een plantenbibliotheek in jouw buurt vinden.

Toe aan nieuwe planten in huis of wil je juist af van wat gestekt groen? Met de Stekjesroute vind je de dichtstbijzijnde ‘plantenbieb’. In kasten staan planten die je mag omruilen voor een door jezelf gestekt exemplaar. Bij sommige ruilkasten kun je ook een stekje meenemen in ruil voor een kleine donatie – of je levert alleen zelf een plant in.

Van ruilen komt niet altijd huilen

In Carnisselande (Zuid-Holland) heb je een stekplek letterlijk in de bibliotheek. Op heel veel andere plekken staan ze langs de weg of in iemands voortuin. Iedereen kan zo’n ruilkast neerzetten. Via een formulier meld je een nieuwe locatie aan, zodat die op de Stekjesroute verschijnt. En je hebt er heus geen grote kast of uitgebreide kraam voor nodig. Zo vertelt een eigenaar van de plantenbieb in Dordrecht op de Instagram-pagina van de Stekjesroute: “Afgelopen zomer zocht ik een leuke bezigheid waarin ik mijn liefde voor planten kon verwerken. Via via kwam ik op het idee om mijn eigen plantenbieb te bouwen van allerlei restmateriaal: van een houten kist die ik op straat vond tot aan het oude barbecue-onderstel van de buren. Iets minder dan een jaar verder ben ik nog steeds megablij met dit project, het levert superveel blije gezichten en gezellige gesprekken op.”

Stekken maar

Bang zijn dat je een leven lang verantwoordelijk blijft voor een door jou neergezette kast, is niet nodig. Je kunt het ook uitproberen en je stekplek een tijdje later weer weghalen. Via de Stekjesroute kun je doorgeven of de ruilkast (tijdelijk) gesloten is. Als je benieuwd bent naar alle verhalen of op de hoogte wilt blijven van nieuwe ruilkasten bij jou in de buurt, kun je de Instagram– of Facebook-pagina bekijken of lid worden van de Facebook-groep.

De Stekjesroute en alle ruilkasten vind je hier.

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 2 mei 2023