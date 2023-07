5 manieren waarop ChatGPT je helpt om slimmer te werken

ChatGPT bootst menselijke intelligentie na en neemt taken uit handen. Eng? Allerminst, vindt Flow’s Lisanne. Ze ontdekt hoe ChatGPT het leven makkelijker maakt. Deze keer: slimmer werken.

ChatGPT is er om ons te helpen dingen sneller te doen, of slimmer, zodat we meer tijd hebben voor de dingen die ons gelukkig maken. Zo is de chatbot een geweldige hulp in de keuken, al zeg ik het zelf.

Slimmer werken met ChatGPT

ChatGPT gebruiken om slimmer te werken, voelt een beetje als je taken uit handen geven aan een collega. Het is goed om een beetje skeptisch te zijn, maar je ontdekt al snel dat je het veel eerder had moeten doen.

De bot word vaak gebruikt om dingen als mails, blogposts en sollicitatiebrieven te schrijven. Hoewel ik daar persoonlijk geef fan van bent – het haalt de spanning, jeu en persoonlijkheid uit een tekst – is het voor veel mensen een lifesaver.

Maar het kan je bij meer dingen ondersteunen, zoals:

Iets sneller begrijpen: ChatGPT kan je als geen ander bijpraten over een onderwerp waar je meer over wilt weten. Vraag: ‘Ik wil meer weten over [onderwerp]. Deel de belangrijkste inzichten zodat ik 80% van het onderwerp begrijp.’ Een planning maken: Of je nu op reis gaat, een project leid op werk of een sportschema nodig heeft, de bot voorziet je in een mum van tijd van een goede planning, afgestemd op wat je nodig hebt. Geef de input die van belangr is voor de planning en laat de tool de rest doen. Feedback krijgen: Zit je vast? Vraag ChatGPT om in de huid te kruipen van een expert op een specifiek vlak en vraag om feedback. Vraag: ‘Doe alsof je [expert] bent en geef me feedback op [jouw project/argument/etc]. Of vraag om je tekst te controleren op spel- en typfouten (of een passende titel te bedenken). Nieuwe ideeën bedenken: Of je nu thema voor een feest nodig hebt, een idee voor een uitje, of een cadeau voor je vader, de bot sleept je uit je creatieve blokkade. Geef ‘m wat kaders mee en vraag om verschillende ideeën of een mindmap. Een samenvatting maken: Een samenvatting nodig van je aantekeningen? Of een lang artikel waar je geen tijd voor hebt? Kopieer en plak de tekst in de tool, geef richtlijnen mee en ChatGPT doet de rest. Je kunt zelfs vragen of de bot een boek voor je samenvat, zodat je van de belangrijkste inzichten kunt leren.

En onthoud: slim werken kan niet bestaan zonder pauzes. Dus geef je brein wat speeltijd en vraag ook af en toe om een sudoku die je kunt spelen of een raadsel om op te lossen. Want ja, ook dat doet de bot.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 8 juli 2023