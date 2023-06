Nog geen idee wat je vanavond moet eten? 3 tips om te koken met ChatGPT

ChatGPT bootst menselijke intelligentie na en neemt taken uit handen. Eng? Allerminst, vindt Flow’s Lisanne. Ze ontdekt hoe ChatGPT het leven makkelijker maakt. Deze keer: koken met ChatGPT.

Elke avond komt de vraag weer bovendrijven: wat eten we vandaag? Een klassieker die ook mij regelmatig bezighoudt, maar negen van de tien keer verval ik in clichés uit gebrek aan inspiratie. Tot ChatGPT om de hoek kwam zetten.

Wat eten we vandaag?

ChatGPT maakt het leven makkelijker, ook in de keuken. In plaats van een uur zoeken naar een lekker recept in kookboeken of op Google, geeft de chatbot in een mum van tijd suggesties die precies voldoen aan al je eisen. Sterker nog: de bot tovert zelfs hele weekmenu’s voor je in elkaar, als je dat wilt.

En met de tijd die ChatGPT voor je vrijmaakt, kun je misschien… lekker voor je uit staren en niks doen, een boek lezen of een fijne cursus volgen.

Koken met ChatGPT

Hoe je de chatbot meeneemt de keuken in? Door de bot de juiste vragen te stellen, zodat jij lekker kunt eten. Dat kan op verschillende manieren.

1. Als je inspiratie nodig hebt

Geen idee wat je wilt eten? Vraag ChatGPT wat je kunt maken op basis van jouw wensen. Bijvoorbeeld: “Geef drie suggesties voor simpele recepten die gezond en vegetarisch zijn, met ingrediënten die je gewoon in de supermarkt vindt. Ik heb geen zin in couscous en pasta, maar wel in iets Aziatisch of Mexicaans.”

Zorg dat je de chatbot de juiste informatie meegeeft, zodat ie recepten maakt die aansluiten bij waar je zin in hebt en wat je lekker vindt.

2. Als je wilt koken met restjes

Heb je nog broccoli over? Of eieren die bijna niet meer goed zijn? ChatGPT bedenkt recepten met de ingrediënten die je nog hebt liggen, al dan niet gecombineerd met elkaar.

Zeg bijvoorbeeld: “Ik heb nog tofu en een halve rodekool in de koelkast liggen. Ik wil die samen in een gerecht gebruiken. Geef me drie vegetarische, gezonde en makkelijke recepten met ingrediënten uit de supermarkt.”

3. Als je boodschappen voor de hele week doet

Ook je weekmenu en -boodschappen kun je samen met de chatbot doen. Geef ChatGPT al jouw wensen mee (hoeveel eters, dieetwensen, de ‘lust-ik-niets’, de ‘dit-heb-ik-nogs’ et cetera) en vraag om recepten voor de hele week inclusief een boodschappenlijst om mee naar de supermarkt te gaan. Ik durf te wedden dat ie je niet teleurstelt.

En wat ik vanavond eet? Vegetarische noedelsalade met rodekool en geroosterde pinda’s. Een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 24 juni 2023