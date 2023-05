ChatGPT eng? Nee hoor: deze tool kan je leven een stuk makkelijker maken

ChatGPT bootst menselijke intelligentie na en neemt taken uit handen. Eng? Allerminst, vindt Flow’s Lisanne. Ze duikt in de verschillende facetten van de AI-tool en vertelt hoe je ’m gebruikt om je leven makkelijker te maken.

De afgelopen tijd krijg ik regelmatig de vraag of ik als schrijver bang ben voor tools als ChatGPT. Mijn korte antwoord? Verre van. Ik omarm ze liever, zodat ze mijn werk en leven makkelijker maken.

Wat zijn ChatGPT en AI?

Want dat is absoluut wat ChatGPT (en andere AI-tools, want ChatGPT is misschien een van de meest besproken tools, maar zeker niet de enige) doet: het maakt je leven comfortabeler.

Om te weten hoe, licht ik eerst kort toe wat AI en ChatGPT zijn. AI richt zich op het ontwikkelen van systemen die menselijke intelligentie nabootsen om zo taken uit handen te nemen en keuzes voor ons te maken.

ChatGPT is zo’n systeem, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Een chatbot die je antwoorden geeft op allerlei vragen. De bot geeft tips, schrijft verhalen, artikelen, e-mails en andere vormen van content en leert gaandeweg om betere antwoorden te geven.

Het einde van saai werk

ChatGPT komt in verschillende versies, betaald en onbetaald. De onbetaalde versie is misschien minder uitgebreid en minder slim, maar kan je alsnog verder helpen in je dagelijkse leven. Hij kan taken overnemen, ideeën bedenken en uitwerken en inspiratie geven.

ChatGPT kan beginnen met dingen die je voor je uitschuift, een nieuwe wandelroute voor je uitstippelen, recepten voor je bedenken met de producten die nog in je koelkast liggen. ChatGPT kan meer dan simpelweg iets schrijven.

The New York Times schreef vorige maand dat de tool niet het einde van ons werk is, maar het einde van saai werk. Het is een middel dat je productiever maakt en tijd vrij maakt zodat jij meer kunt leven. Wat dat voor jou ook mag betekenen.

Dat is precies hoe ik het zie: een assistent die dingen voor je doet waar je zelf geen tijd, zin of energie in en voor hebt, of die inspiratie biedt als je vastzit.

Zo gebruik je ChatGPT

Afhankelijk van wat je nodig hebt, kun je de chatbot vragen om je te helpen. Of dat nu het organiseren van een diner is of het plannen van een vakantie of een dagje weg.

Grappig detail: je kunt zelfs je hart luchten bij de AI-bot en advies krijgen om je weer beter te voelen. Toen ik niet zo productief was als ik wilde en dit aan ChatGPT liet weten, kreeg ik niet alleen een begripvol antwoord, maar ook tips die me hielpen (en zo in een artikel voor Flow thuishoren).

Met als conclusie: “Onthoud dat iedereen dagen heeft waarop de concentratie minder is. Het belangrijkste is om te blijven proberen en kleine stappen in de juiste richting te zetten.” Deze bot heeft misschien meer wijsheid in pacht dan je in eerste instantie verwacht.

Hoe werkt dat dan?

Je begint door simpelweg een account aan te maken en vragen te stellen. Mijn advies? Speel ermee, ontdek wat de bot je brengt en hoe die je vriend kan worden.

Je merkt waarschijnlijk al snel dat een generieke vraag een generiek antwoord oplevert. Hoe specifieker je jouw opdracht maakt, hoe beter de bot je helpt. Een handvat dat je kunt gebruiken, is het ORIS-model van Dieter Möckelmann, expert op het gebied van de impact van technologie.

ORIS staat voor Opdracht, Rol, Instructie, Som het op, en helpt om een vraag te stellen met meer richting, bijvoorbeeld:

Opdracht: Maak een plan voor een dagje weg met de kinderen in Maastricht.

Maak een plan voor een dagje weg met de kinderen in Maastricht. Rol: Jij woont in Maastricht en weet de onbekende plekken te vinden waar weinig toeristen komen.

Jij woont in Maastricht en weet de onbekende plekken te vinden waar weinig toeristen komen. Instructie: Neem in je antwoord verschillende, originele plekken mee waar we heen kunnen en die op wandelafstand van elkaar zijn. Geef ook suggesties om ’s ochtends koffie te drinken en voor een goed restaurant waar we ’s avonds kunnen eten.

Neem in je antwoord verschillende, originele plekken mee waar we heen kunnen en die op wandelafstand van elkaar zijn. Geef ook suggesties om ’s ochtends koffie te drinken en voor een goed restaurant waar we ’s avonds kunnen eten. Som het op: Schrijf een plan voor één dag in Maastricht met minstens drie dingen om te doen, inclusief de adressen en afstand tussen de plekken.

De angst voor het onbekende

Toen ik ChatGPT vroeg om dit artikel voor me te schrijven (het was te proberen) sloot de bot af met de zin: ‘Laten we de angst voor het onbekende loslaten.’ En dat lijkt me een mooie leidraad voor deze serie.

ChatGPT geeft een nieuwe wending aan het leven, maar laten we vooral zelf bepalen waar die wending ons brengt.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 27 mei 2023