Welke B&B Vol Liefde-deelnemers zijn nog steeds samen?

Nu de laatste B&B Vol Liefde-aflevering is uitgezonden, weten niet-Videolandkijkers ook eindelijk dat er dit seizoen maar liefst vier liefdeskoppeltjes zijn ontstaan. De grote vraag nu: zijn Bram en Carolien, Leendert en Thalia, Debbie en Paul en Joy en Dani nog steeds samen?

De B&B Vol Liefde Reünie staat op Videoland en dat betekent maar één ding: antwoorden! Tussen de opnames van B&B Vol Liefde en nu zitten best wel wat maanden en in zo’n tijd kan natuurlijk veel gebeuren. Zeker als je net aan het daten bent of in een relatie zit. ‘Leven’ de koppels nog of kwam er toch ergens een kink in de kabel?

Bram en Carolien

Het ging er allemaal erg liefdevol, gezellig en hoopvol aan toe op de zelfvoorzienende boerderij van Bram in Zweden. Meerdere dames zagen het ook wel zitten met ‘m. Van Suus tot Anna en natuurlijk ook Carolien. Bram hakte uiteindelijk toch de knoop door en voelde het meest voor Carolien. Toen we ze voor het laatst zagen, zaten ze lekker te zoenen op een bootje en praatten ze al een beetje over hun toekomst samen.

Nu, maanden na de opnames, zou het op zich weer allemaal anders kunnen zijn. Je weet tenslotte nooit hoe het loopt bij zo’n prille liefde. Gelukkig staat de B&B Vol Liefde Reünie nu op Videoland en weten we precies hoe het nu tussen Bram en Carolien zit. Komt-ie!

We hebben slecht nieuws, want Carolien en Bram zijn niet meer samen. Hoewel Carolien het nog even heel gezellig heeft gehad op de boerderij van Bram, bleek bij hem de liefde al aan het minderen te zijn geweest. In een uiterst pijnlijke uitleg horen we hoe bij Bram uiteindelijk de echte vlinders ontbraken. “Toen ze naar huis ging, mistte ik haar niet echt. Het bleek dus dat ik niet meer verliefd was.” Wat ontzettend jammer! Carolien was wel hartstikke verliefd, maar zij zit er nog steeds rustig bij op de bank. Het blijkt pas sinds twee weken ‘uit’ te zijn. Als Art vraagt of Bram misschien nog iets ziet in één van de andere dames, wordt Bram wat ongemakkelijk. “Daarvoor is alles nog maar zo kort geleden.”

Leendert en Thalia

Klaar voor de onthulling? Het zit zo: Thalia en Leendert hebben het nog eventjes heel gezellig gehad in de Belgische Ardennen, maar helaas zat er geen lange relatie in voor de twee. De teleurstelling droop er bij zowel de andere kandidaten als bij presentator Art vanaf! Als wij de situatie goed inschatten, is het Thalia die de stekker uit de (pre)relatie heeft getrokken. “Ik ga me niet aanpassen”, zegt ze stellig. “Leendert heeft te veel temperament!” Ai. Het blijkt niet helemaal duidelijk te worden wanneer het is misgegaan, maar samen zijn de twee dus helaas niet meer.

Presentator Art laat het er niet bij zitten en gebaart naar de andere zes dames die ook de reünie bijwonen en voor Leendert naar de Ardennen waren gekomen. Wordt het met één van hen niet iets? “Er waren zoveel leuke vrouwen binnen gekomen, het is toch echt jammer”, concludeert ook Leendert. Voorzichtig blijkt dat Jorien en Leendert soms nog wat app-contact hebben, al is dat voor Jorien voornamelijk “vriendschappelijk”. Toch maakt ze een schouderophalende beweging wanneer Art vraagt of hier misschien nog iets uit kan komen. “Wie weet!”

Debbie en Paul

Uiteraard geeft de B&B Vol Liefde Reünie daar antwoord op! Tijd voor de verlossing: Debbie en Paul zijn nog steeds samen! Presentator Art bewaarde het koppeltje helemaal tot het laatst van de reünie, vermoedelijk omdat dit nieuws het leukste is. Een grijnzende Debbie ploft op de schoot van Paul wanneer ze éindelijk het hoge woord mag geven: de verkering is nog aan!

Undercover

Via een hilarische compilatie zien we hoe Paul na de opnames nog een tijdje in de B&B van Debbie verbleef, maar gasten mochten dit natuurlijk helemaal niet weten! Als hij dus de hond van Debbie ging uitlaten, mocht niemand hem zien. Enfin: de twee tortelduifjes kunnen nu gezamenlijk over straat. “Het was al een B&B Vol Liefde bij Debbie, maar ik heb er geloof ik wat extra aan toegevoegd”, glundert Paul.

Joy en Dani

Er kan natuurlijk veel gebeuren in een paar maanden dus vragen we ons nu vooral af: zijn ze nog altijd een item? Tijdens de B&B Vol Liefde Reünie kwam er eindelijk antwoord op die vraag. En hoe kan het ook anders: dit powerkoppeltje is nog steeds samen! Nadat Art het verliefde stel een paar korte vraagjes heeft gesteld over hun avontuur, volgt er een super zoete compilatie waarbij we de twee verliefd zien worden. Ook kijken we naar een scène waarbij Joy vertelt dat hij tegenwoordig twee kussens nodig heeft op zijn bed. De twee hebben trouwens ook al vakantie gevierd samen én Joy is goedgekeurd door de ouders van Dani. Als dat geen goede uitkomst is!

