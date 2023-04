Gouden tips: zo vind je de echte vintage schatten op Koningsdag

Koningsdag is een buitenkansje als je graag vintage schatten scoort. Managing editor Maaike spant de kroon en geeft gouden tips.

Vintage, ik heb er een zwak voor. Een brocante in een Frans dorp, een kringloopwinkel in de buurt: mijn bloed stroomt meteen sneller als ik kraampjes zie. Er worden thuis grappen over gemaakt. Dat laat me koud, want ik weet met mijn gescharrel tussen kleren, meubels en servies voor een prikje de mooiste dingen te vinden. Niet dat het om het geld gaat. Het is het avontuur, het is schatgraven, ik wilde vroeger al archeoloog worden. Ik ken verhalen van Renoirs en Dürers die op rommelmarkten opdoken. Een vrouw in Philadelphia heeft jaren rondgelopen met een leuke tweedehandsketting die ontworpen bleek door Alexander Calder.

Je begrijpt: in mijn geval is Koningsdag een jaarlijks hoogtepunt. Maar waar moet je zijn? En hoe sla je het beste je slag? Ik help je op weg.

Tip 1: maak een verlanglijst

Maak vooraf een (mentaal) lijstje van wat je zou willen vinden. Kristallen wijnglazen, al dan niet gegraveerd. Een mooie vulpen, een zijden sjaal, een cocktailjurk voor dat feest binnenkort. Noteer afmetingen als het om meubels gaat, om miskopen te voorkomen. Maar wees niet te rigide, spontane vondsten zijn soms het leukst.

Tip 2: kleed je naar de gelegenheid

Ik heb een zus die zich expres een beetje slonzig kleedt als ze op vintagejacht gaat. Zodat de verkopers minder snel geneigd zijn de hoofdprijs te vragen. Daar ben ik iets te ijdel voor, maar ik ga, haar advies indachtig, ook weer niet in vol ornaat. Het is handig om kleding te dragen die je makkelijk uittrekt om iets te passen, zelf vind ik een rok wel praktisch: schiet je zo een broek onderaan, of een andere rok, om te zien of ie staat. Fijne gympen waarop je naar Rome kunt zijn verder handig, net als een grote tas en een portemonnee vol muntgeld.

Tip 3: kies de juiste locatie

Een grote stad is altijd goed, want veel aanbod. Maar een charmant, enigszins welgesteld dorp (denk Eersel, Chaam, Maarn) kan ook een goed idee zijn, met de gedachte: niet kwantitatief maar kwalitatief. Sla de dekens vol speelgoed en met pruilende kinderen erachter over. Zo spaar je je energie voor het betere werk. Mensen zijn geneigd aan te sluiten bij de drukke kramen, maar zelf geloof ik meer in de wat knulligere stands, die je rustig kunt scannen. Het fijnst zijn de stands met tafels, rekjes en manden, waar je even doorheen kunt woelen.

Tip 4: wees er vroeg bij, of juist laat

Vroeg opstaan en nog alle keus hebben, kan heel prettig zijn. Aan de andere kant willen mensen aan het einde van de dag extra graag van hun spullen af, wat je kansen op een zacht prijsje verhoogt. Samen met een vriend of vriendin gaan, is wel zo gezellig, mits die ander het ook leuk vindt om te struinen. Twee zien meer dan één, en vriendenadvies kan welkom zijn, vooral bij gebrek aan spiegels.

Tip 5: kijk wie er achter de stand staat

Echte handelaars kun je beter vermijden. Die willen niet van hun spullen af, maar zelf scoren. Beter zoek je sympathieke luitjes (oranje kleding, glas wijn in de hand, vlag op de wang) die hun zolder opgeruimd hebben. Zou het een vriendin van je kunnen zijn, dan is de kans groter dat ze op stoelen zit of kleding draagt die jij ook leuk vindt.

Tip 6: wie goed doet, goed ontmoet

Vergeet niet: het is een feestdag, mensen willen het leuk hebben. Je kunt qua gunfactor beter met een glimlach zeggen: ‘Wat een mooie vaas, ik heb er vijf euro voor over’ dan fanatiek afdingen en met een strakke blik ‘Twee euro’ roepen.

Tip 6: wees kritisch, maar niet te

Vraag je bij twijfel af wat je met je aankoop kunt. Als het net niet past, een vlek heeft of een gaatje in de mouw, blijft het meestal in je kast liggen. Hoewel, uit ervaring weet ik ook dat je nog weken spijt kunt hebben van die leuke tas die je niet gekocht hebt. Check altijd de labels voor het merk en materiaal, al gaat het er vooral om dat je ergens blij van wordt. Heb je de neiging een toekomstige aankoop stevig vast te houden voordat iemand anders ’m uit je handen trekt, dan zit je wel goed. Dat is wat mij betreft een behoorlijk waterdichte check.

Tekst Maaike Beekers Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 25 april 2023