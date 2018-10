Jij & je mobieltje: 16 vragen

Hoeveel tijd gaat er op een doorsneedag eigenlijk op aan je telefoon? En welke gewoontes zou je kunnen aanpassen of veranderen? Tijdens deze Social Detox-week leggen we je graag een aantal ideeën en vragen voor.

1. Schermtijd

Om inzicht te krijgen in je eigen schermgebruik, kun je een week lang alle momenten noteren waarop je je telefoon erbij pakt en bijhouden hoelang je online bent. Dat kan bijvoorbeeld met de apps Quality Time voor Android of Moment voor iOS. En de optie ‘Schermtijd’ in de nieuwste update van Apple (iOS 12) maakt het je nog makkelijker: hiermee kun je bijvoorbeeld zien hoe vaak je je telefoon oppakt en wat voor soort apps je het meest gebruikt. Ook heb je de mogelijkheid om ‘apparaatvrije’ tijd in te stellen en notificaties uit te zetten op bepaalde tijden. Hier vind je meer informatie.

2. Bewust(er) online

Speciaal voor deze week bedachten we een aantal Social Detox-vragen en uitdagingen. Niet omdat je nooit meer je smartphone zou mogen gebruiken – zeker niet. Waar het om gaat, denken we, is dat je je bewust wordt van hoe vaak je online bent. En dat je vervolgens steeds zelf de keuze maakt m wel of niet online te zijn, in plaats van dat het een automatisme is.

Tip: Pak er een notitieboekje bij en schrijf de antwoorden op onderstaande vragen op. Kijk aan het einde van de week terug naar je antwoorden: wat werkte wel en niet voor jou, en welke nieuwe gewoontes zou je graag willen houden?

Uit het oog, uit het hart

Waar leg je je telefoon als je naar bed gaat? En als je op je werk bent? Laat je je telefoon in je tas zitten of leg je ‘m zichtbaar op je bureau? Probeer je telefoon eens een dag uit het zicht te leggen: word je minder naar je telefoon getrokken nu je ‘m niet steeds ziet?

Een momentje iets anders

Op welke momenten grijp je automatisch naar je telefoon? Lukt het om dat vandaag een uur niet te doen? Wat ben je ervoor in plaats gaan doen?

Op stap zonder telefoon

Probeer eens ergens heen te gaan zonder telefoon. Boodschappen, een wandeling. Hoe voelde het om even onbereikbaar te zijn? Beleefde je sommige momenten bewuster nu je geen telefoon bij je had?

Doe het samen

Op welke momenten zit iedereen in huis (of tijdens een afspraak) op zijn telefoon? Welke afspraken zou je kunnen maken over momenten waarop je dat niet doet? Welke afspraken zou je kunnen maken over momenten waarop iedereen onbeperkt op z’n schermpje kan kijken?

Maak het jezelf moeilijk

Waar kijk je het meest naar op je telefoon? Het nieuws? Instagram? Facebook? Twitter? Je e-mails? Probeer eens de functie uit te schakelen die je automatisch inlogt voor al deze apps. Als je iedere keer handmatig moet inloggen, heb je dan minder de neiging de app steeds te openen?

Minder sociaal online, meer sociaal in de echte wereld

Leg jij je telefoon weg als je met vrienden bent? Hoe voel je je als een gesprek stokt wanneer iemand z’n telefoon tevoorschijn haalt? Kun je hier voor de grap eens afspraken over maken? Bijvoorbeeld: wie het eerst zijn telefoon pakt, betaalt de rekening.

Tekst Caroline Buijs Illustratie Claudi Kessels