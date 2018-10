Kijk voorbij je beeldscherm

Als we continu op dat schermpje aan het kijken zijn, missen we zo veel mooie dingen om ons heen. En er lekt tijd weg die je misschien aan andere leuke dingen had willen besteden. Een paar suggesties tijdens onze Social Detox-week.

Noteer in een mooi notitieboekje welke dingen je graag zou willen doen, maar waar je voor je gevoel weinig tijd voor hebt. Of gebruik onderstaand lijstje om af te vinken. Welke dingen zou je met meer aandacht willen doen of heb je deze week gedaan?

Plaatjes draaien

Een artikel in één keer uitlezen, zonder onderbroken te worden

Een bordspel uit de kast pakken

Een (avond)wandelingetje maken

De poes aaien

Op je gemak een maaltijd koken

Een kunstboek uit de kast pakken en doorbladeren

Met je (analoge) fototoestel foto’s maken

Een (oud) fotoalbum doorbladeren

Bloemen drogen

Een stempel snijden uit een gummetje

Je vervelen (en zo op nieuwe ideeën komen)

Zonder haast je moeder bellen

Zelf jam maken

Op je gemak de planten water geven

Oude stripboeken herlezen

De was ophangen in plaats van in de droger stoppen

Een lekker recept uitzoeken

Iemand opbellen in plaats van appen * Deze vragen stonden ook in het ‘7 dagen offline-project’ boekje bij Flow 6-2016.

* Bekijk alle blogs over meer offline zijn en onze Social Detox-week hier.

* Je volgers op social laten weten dat je even niet bereikbaar bent? Dat kan nu met de eerste Social Out of Office van Flow. Kijk hier hoe je de #flowsocialooo kunt gebruiken.

Tekst Caroline Buijs Illustratie Emily Isabella