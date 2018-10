Ja, we willen minder online. Minder turen op dat schermpje. Nu echt. Maar hoe? Journalist Jocelyn de Kwant verzamelde voor haar verhaal in Flow 8 vijftien tips om de verleiding te weerstaan, waaronder deze drie:

Eén ding tegelijk

Wat je ook doet, of het nou praten, bellen of appen is: doe het met je volledige aandacht. Dus ga rustig zitten om je apps te beantwoorden en Facebook en Instagram-updates te checken. De Amerikaanse professor Psychologie Larry Rosen over aandacht: “Uit onderzoek weten we dat onze aandacht als een harpoen is, niet als een groot visnet. We kunnen ons maar richten op één vis per keer, niet op heel veel vissen tegelijk.” Je kunt beter kort bellen met je hele aandacht, dan lang appen tussen de bedrijven door. Bijkomend probleem: als je aan het multitasken bent, sla je informatie minder goed op. Mooie momenten, maar ook praktische afspraken gaan verloren in de ruis.

Zie dagdromen als een volwaardige bezigheid

Van dagdromen laad je op, reset je je brein. Gebruik rustmomenten op je werk om even rond te lopen, verval niet in je automatische piloot om alles te checken. Wetenschappers hebben keer op keer bewezen dat we veel efficiënter zijn als we onszelf tussen twee taken door even opladen. Onder wie neurowetenschapper Daniel Levitin, die zegt: “Je hebt afwisseling nodig tussen focus en non-focus.”

Help jezelf

Vind je het echt moeilijk? Gebruik je social media dan alleen als je achter de computer zit en haal apps als Facebook en Twitter van je telefoon. En dan eens kijken wat er gebeurt.

Het artikel met vijftien tips om minder online te zijn, kun je lezen in Flow 8.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Danique van Kesteren