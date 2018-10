Reminders: offline is the new luxury

Soms heb je net even een extra zetje nodig om je telefoon wat vaker aan de kant te leggen. Daarom vroegen we een aantal van de Flow-illustratoren een illustratie te maken voor het thema ‘offline is the new luxury’.

We hebben ze bedacht als een vriendelijke reminder aan jezelf om wat minder je telefoon te checken. Je kunt de illustraties bijvoorbeeld als achtergrond op je telefoon gebruiken, of als poster boven je bureau.

We houden een social detox-week. Bekijk alle tips en blogs om je telefoongebruik te minderen hier.

Flow bedacht de Social Out of Office, om ook gewoon een keer niet meteen op social te hoeven reageren als je iets anders aan het doen bent. Op Flowmagazine.nl/socialooo vind je meer informatie.

Illustraties Danielle Kroll, Dick Vincent, Hanna Melin, Jennifer Orkin Lewis, Karen Weening, Oana Beffort, Sanny van Loon, Valerie McKeehan, Emily Isabella.