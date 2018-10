7 tips voor een telefoon-detox

Je telefoon erbij pakken als je even moet wachten of nú meteen iets opzoeken: het is erin geslopen. We geven je tips om het af en toe anders te doen:

Zet de kleuren van je telefoon af en toe ‘uit’ (het is even zoeken, maar op je iPhone gaat dat zo: algemeen > toegankelijkheid > aangepaste weergave > kleurfilters (zet schuifje open) > grijstinten). Een telefoon in zwart-wit lokt veel minder. Verwijder alle apps die je eigenlijk niet echt gebruikt. Zorg dat de mensen die belangrijk voor je zijn, het vaste nummer van je werk hebben. Zo ben je toch bereikbaar als het echt nodig is. Je laat je telefoon dan makkelijker een keer thuis. Probeer niet direct op je telefoon te kijken als er een berichtje binnenkomt, dat wordt heel snel een gewoonte. Tel bijvoorbeeld eerst tot tien en maak dan een bewuste keuze: even kijken of afmaken waar je mee bezig was. Als het echt dringend is, kunnen mensen je ook bellen. Ga een keer wandelen met een vriend of vriendin, in plaats van naar het café. Als je aan het lopen bent, is het moeilijker om je berichtjes checken. Daardoor heb je meer aandacht voor je gesprekspartner (en je omgeving). Op weg naar een onbekend adres? Zoek weer eens via een ouderwetse, papieren plattegrond je route. Als je dat nooit meer doet, schijn je het te verleren. Schrijf je uit voor alle (zinloze) nieuwsbrieven, of zorg dat ze meteen in een ander mapje terechtkomen (kun je instellen bij ‘berichtregels’). Zo ontvang je minder meldingen op je telefoon.