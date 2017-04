Wonen tussen de boeken

Deel met je vrienden

Als travelling bookbinder Rachel Hazell geen workshops geeft in het buitenland, is ze graag thuis tussen haar boeken in het Schotse Edinburgh. In onze nieuwe special Flow Wonen staat een binnenkijker van haar woning. In dit blog vertelt ze meer over haar huis vol papier.

Een huis zonder boeken kun jij je zeker niet voorstellen?

“Nee, absoluut niet. Een huis zonder boeken is voor mij hetzelfde als een gevangenis. Kaal, leeg en karakterloos. Ik hou nou eenmaal van lezen en schrijven, en van boeken dus. En al die kaften en ruggen zorgen ook voor kleur in mijn huis. Om de boeken zo veel mogelijk te laten stralen, hebben de meeste muren een neutrale grijze kleur.”

Wat is jouw stijl?

“Het is een eclectische mix van oud en nieuw. Een combinatie van gevonden en tweedehands meubels, designstukken en natuurlijk veel papier. Ik hou van spullen met een verhaal, zoals het oude rode kastje naast mijn bed. In welke huizen heeft dat al gestaan en bij wie? Ik vind het leuk om daarover te fantaseren. Toen ik hier vijf jaar geleden kwam wonen en het huis opknapte, kwam er op de muur een prachtige textuur tevoorschijn onder alle behanglagen. Die heb ik niet weggewerkt maar in tact gelaten. Ik heb er zelfs een glans over aangebracht, zo mooi vond ik het. ‘Wanneer maak je die muur nou eens af?’ vragen sommige mensen me.”

