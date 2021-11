3 podcasttips over (alternatieve) woonvormen

Wonen in een tiny house, voorgoed vertrekken naar het zonnige Spanje of duurzamer leven? Via deze podcasts ontdek je hoe anderen dat doen en kom je zelf misschien ook op ideeën.

De Grote Tiny House Podcast Marjolein (Marjolein in het klein) en Natasja (Groene Manieren) wonen beiden al jaren in een tiny house community. In deze serie delen ze de ins & outs. Niet alleen het mooie plaatje, maar ook: wat doe je als je botst met andere bewoners, en hoe ga je (zonder reguliere ­aansluitingen) naar het toilet? Beluister hier de podcast.