Aaf over de wijze (en grappige) uitspraken van oudere mensen

De wereld van Instagram-quotes is weids en niet al te meeslepend; meestal is het toch een kwestie van een foto van een paardenbloem met zonlicht erop, met een tekst over de road en de journey. Een welkome onderbreking in die gare citaten is @cupofjo, het account dat weer hoort bij het blog van Joanna Goddard, een Brooklynse blogger (dat klinkt als een topberoep, maar als je dieper in haar leven duikt, lees je toch wel over burn-outs en getob). Het is een uitgebreide site over kleding, make-up, reizen, geinige cartoons en pizza.

Joanna Goddard deelt af en toe een citaat van een lezer – van een echt iemand dus – dat daardoor meestal vrij origineel is en ook echt ergens op slaat, en dat is al scrollende door Instagram wel een verademing, na alsmaar ‘Reach for the moon. If you miss, at least you’ll be among the stars.’

‘Ik zit niet in dat comité’

Een tijdje geleden las ik er een van iemands grootmoeder. Nu zeggen grootmoeders natuurlijk opmerkelijk vaak goeie dingen: ze zijn oud en ervaren genoeg om te weten wat de belangrijkere wijs­heden van het leven zijn en bovendien gaat het in de over­levering van quotes van oma natuurlijk altijd zo dat mensen alleen onthouden wat voor verstandigs die oma zei, en niet alle onzin die ze eromheen babbelde. Deze vond ik wel bijzonder bruikbaar. Een lezeres van Cup of Jo, aangeduid met de naam Maris, vertelde: “Mijn oma had veel goeie uitspraken, maar de beste was: ‘Ik zit niet in dat comité.’ Te gebruiken als iets niet jouw probleem of zaak is.”

O, had ik die zin maar eerder gekend. Ik denk namelijk altijd dat ik in elk comité zit; het comité dat de boel moet opvangen als iemand anders te laat is, het comité dat taxi’s moet regelen voor de hele wereld, het comité dat met rugzakken en vergeten lunchtrommels moet slepen als anderen die vergeten zijn. Nu zit ik zeker nog wel in dat laatste comité, en dat doe ik met alle liefde, maar soms zit je gewoon niet in een bepaald comité, en dan kun je dat ook aankondigen. In elk geval tegen jezélf.

Voordelen van ouder zijn

Het hebben van zo’n zinnetje, dat ook lichtelijk grappig is, kan enorm helpen en opluchten. Je kunt natuurlijk ook tegen anderen en jezelf zeggen: ‘Ik hoef me daar niet mee te bemoeien.’ Of de meer passief-agressieve variant: ‘Ehm, ik geloof niet dat ik dit voor jou hoef op te lossen.’ Maar bij een comité zie je meteen een welwillende groep mensen voor je, waar jij op dat moment even niet bij hoort, en dat is prima.

Mijn eigen oma zei overigens altijd: “Alles mag, als het maar leuk is.” Zij zat dus in allerlei comités – ze nam ons mee naar de bioscoop, had altijd koekjes in huis en keek urenlang domme tv met ons. Maar ze zat niet in het comité huiswerk overhoren, gezonde groenten koken of noeste wandelingen maken (we deden alles met haar auto, ook als we naar het restaurantje bij haar op de hoek gingen).

Dat is het handige van oma zijn, of gewoon ouder zijn: je weet precies in welk comité je niet meer hoeft te zitten van jezelf, maar ook in welke comités juist wel.

Tekst Aaf Brandt Corstius Fotografie Andreea Popa/Unsplash.com