Aaf over haar creatiefste moment van de dag

Columnist Aaf Brandt Corstius legt uit waarom ze haar ochtenden vrijhoudt voor het schrijven, en ze zelfs tot heilig heeft verklaard.

Soms is het bijna shockerend dat ik in een krant moet lezen hoe ik mijn leven zou moeten leiden – allang had móéten leiden zelfs. Pas las ik in de leuke online rubriek Slimmer werken van de Volkskrant een interview met Paulien Cornelisse, die behalve een geweldige columnist en theatermaker ook een vriendin van me is. Er werd gevraagd naar haar manier om, welnu, slimmer te werken, en een van de lessen was: “Ontdek wanneer je creatief bent en verklaar die momenten heilig.” Ze voegde eraan toe: “Ik spreek nooit om tien uur ’s ochtends met iemand af om koffie te drinken, omdat ik van mezelf weet dat ik dan het meest creatief ben.”

Voeg hier het geluid in van mijn mind die compleet blown wordt. Ik werk nu al, hoe lang is het, zeker twintig jaar als freelancer, en ik heb nota bene drie keer per week in de ochtend een deadline om mijn stukje voor de Volkskrant in te leveren. En toch, tóch, presteer ik het regelmatig om precies op die tijd een afspraak te maken, iets te moeten doen, ergens heen te moeten fietsen. Terwijl ik dus ook een ochtendcreatieveling ben; ik ben dan nog fris, fruitig, net gedoucht, heb goed ontbeten, ik zit nog niet in mijn pre-lunch-honger of na-de-lunch-dip (de lunch, wat een funeste uitwerking heeft die op je werkdag!). Dus ik moet en zal mijn belangrijkste creatieve werk verrichten in de ochtend. En weet dat soms toch echt te verknallen.

Nog even een telefoontje plegen, boodschappen doen, boeken terugbrengen naar de bibliotheek. Dat is het ding met freelancers: die mogen al hun tijd zelf indelen. Maar die moeten juist streng voor zichzelf zijn, en eigenlijk moeten mensen in vaste dienst dat ook doen: je creatiefste moment moet je heilig verklaren en niet verdoen met een koffieafspraak of rondfietsen of bellen. (Tenzij er uit het koffieleuten iets heel creatiefs moet voortkomen, natuurlijk; mijn ervaring is dat brain­stormen in de avond bijvoorbeeld totaal niet werkt. Dus dat moet ook tijdens de ochtend, tijdens de heilig verklaarde uurtjes, en dan kan er koffie bij komen kijken.)

Sinds ik dit heb gelezen, bewaak ik mijn ochtend. Natuurlijk, sporten is ook belangrijk voor een heldere geest, maar dat moet dan maar eerder op de ochtend gebeuren, nog voordat de werkdag begint. Of in de middag. Net als al het andere.

De ochtend is voor creativiteit, wat in mijn geval betekent: voor schrijven. Alle andere werkklussen, zoals facturen sturen, mails beantwoorden en een nieuwe lader voor mijn telefoon kopen, moeten in de middag gebeuren. En soms moet er dan natuurlijk ook nog geschreven worden, dat moet nu eenmaal soms ook buiten de heilig verklaarde uurtjes om. Maar dan is het heilige uur in elk geval niet verdaan met in de wacht hangen bij een gemeentelijke instelling. Dat doen we wel in de niet-heilige uren.

Tekst Aaf Brandt Corstius Fotografie Ameen Fahmy/Unsplash