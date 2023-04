Caroline: een ode aan efficiëntie

In de trein naar Rotterdam las ik toevallig een boek over Rotterdam: ‘Rotterdam. Een ode aan inefficiëntie’ van Arjen van Veelen. En ik realiseerde me dat ik het thema – inefficiëntie – meteen toepaste.

Ik had namelijk een ‘live’ afspraak met illustrator Deborah van der Schaaf om een nieuwe Flow Special door te spreken die zij gaat illustreren, terwijl we dat natuurlijk ook per mail of zoom hadden kunnen doen. In plaats daarvan deden we het lekker op de inefficiënte manier – inclusief lange reistijd. We dronken koffie en aten bananencake bij café de Heilige Boontjes (aanrader), namen op ons gemak de leuke en minder leuke dingen van het leven door, en bogen ons daarna over een stapel papier vol ideeën, plaatjes en schetsen voor de nieuwe special.

Alles in hokjes

Van Veelen kan als geen ander ingewikkelde thema’s begrijpelijk maken en vlecht steeds zijn eigen

leven door zijn verhalen. Zijn boek raakte me. “Rotterdam is een metafoor voor een wereld waarin

alles in hokjes wordt gestopt. Waarin containers uit de haven het ritme bepalen, pakketjes de straten

en de huizen vullen, en beeldschermen steeds meer tussen ons in komen te staan.”

In dat beeldscherm had ik nu dus even geen zin meer. Bovendien: wat is nu precies inefficiënt? Doordat Deborah en ik elkaar live zagen en spraken, begrepen we elkaar sneller – dat scheelde later weer veel mailverkeer. Zo legde ik nu, met Deborah tegenover me, uit hoe ik een bepaalde paper goodie voor me zag. En wist Deborah daar meteen een andere draai aan te geven, waardoor ik weer op een nieuw idee kwam en zo werd de paper goodie leuker en leuker. Dat was ons niet zo makkelijk gelukt via zoom, telefoon of mail.

Even live zien

Maar misschien nog wel belangrijker: soms wil je iemand waar je vaak mee werkt gewoon even live

zien en spreken. In plaats van tussen de regels in een mail door te lezen hoe het met iemand gaat,

zie je dat pas echt goed aan een blik of een opgetrokken wenkbrauw terwijl iemand tegenover je zit –

zonder scherm ertussen.

Arjen van Veelen schrijft dat zijn boek een pleidooi is om elkaar niet uit het oog te verliezen. En een

ode aan de ingewikkeldheid, weerbarstigheid en inefficiënte van het leven. Op de terugweg naar huis

had ik twee uur vertraging. Maar dat was het meer dan waard.





Tekst en fotografie Caroline Buijs

Gepubliceerd op 1 april 2023