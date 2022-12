Goed voor jezelf zorgen, hoe doe je dat eigenlijk? 

Lisanne van Marrewijk schrijft voor merken met een missie, over mentale gezondheid en persoonlijke groei. Ze volgt de training Een week voor jezelf en schrijft een week lang over haar inzichten. Dag 1: hoe gaat het met je?

Als ik ergens jaloers op ben, is het wel mensen die goed kunnen niksen. Die tijd voor zichzelf nemen en daar ten volste van genieten. Die met een kop koffie op de bank tevreden voor zich uit staren. Die zich een weekend lang met zichzelf kunnen vermaken. Die hun eigen beste vriend zijn.

Vraag me welke skill ik graag wil hebben en mijn antwoord is bovenstaande. Niks geen onzichtbaar zijn, niks geen vliegen, maar goed alleen kunnen zijn. Heerlijk lijkt me dat.

Niksen maakt me onrustig

Je begrijpt; ik kan dat dus niet. Ik ben zo’n persoon die onrustig wordt als ‘ie lang alleen is of niks doet, want: ‘niet productief’ en ‘ik kan me beter nuttig maken’.

Ik raas door het leven en zorg voor mezelf in de vorm van een aflevering Sex And The City, voetenbadjes en traktaties in de vorm van (veel te dure) koffie to-go, maar weinig (lees: niet) in de vorm van stilstaan, rust en reflectie.

Als ik dan wel een moment voor mezelf heb, laat ik m’n telefoon elke tien minuten tussen mezelf en dat moment komen. En daarnaast ben ik kritisch op mezelf, wat m’n eigen gezelschap niet leuker maakt. Sterker nog: onderzoek wijst uit dat wie minder stress of angst wil ervaren, vooral liever voor zichzelf moet zijn.

Een lesje selfcare

Wat ik nodig heb, is een lesje selfcare. Een week waarin ik leer om stil te staan, écht rust te nemen en milder naar mezelf te zijn. Een week voor mezelf. En dat is dan ook precies wat ik deze week ga doen.

Ik dompel me onder in de 7-daagse cursus van Flow waarin ik leer om voor mezelf te zorgen. Want over twee maanden word ik 30, en dat lijkt me toch wel een leeftijd waarop je dat onder de knie wilt hebben.

Doen vs. zijn

Op de eerste dag van de cursus richt je je op – je verwacht het niet – jezelf. Met als hoofdvraag: hoe gaat het met je? Een vraag die ik dagelijks aan anderen stel, maar eigenlijk nooit aan mezelf.

En als ik dan bezig ben met hoe ik me voel, is dat vaak oordelend: je bent dan wel moe, maar je gaat straks gewoon sporten. Of: je moet eerst dit afmaken en daarna mag je Netflix kijken.

Ik zei het al, kritisch en weinig rustmomenten. Of zoals ik in de cursus leer, ik sta in de doe-stand en begeef me maar zelden in de zijn-stand: het moment dat je even niets doet en waarop je voelt hoe het met je gaat. De zijn-stand is geen Netflix, gesprek met een vriend of Instagram. De zijn-stand is lummelen, naar buiten turen en mediteren.

Ik beantwoord de vragen in het werkboek dat bij de cursus hoort en reflecteer op m’n gedrag en gevoel. En terwijl ik bezig ben, doe ik al m’n eerste inzicht op: goed zorgen voor jezelf hoeft helemaal niet zo tijdrovend te zijn als ik denk.

Inzicht van vandaag

Bewust leven en mindful zijn kost tijd. Voor jezelf zorgen en inchecken bij jezelf kost tijd. Om bewust te leven en mindful te zijn, moet je om zes uur ‘s ochtends opstaan. Je moet eerst vijftien minuten mediteren en vervolgens een half uur journalen om dan tot diepe inzichten te komen die je door de dag heen helpen. Dat was mijn idee van wat ‘goed voor mezelf zorgen’ inhoudt.

Maar niks is minder waar. Het gaat niet om wat je erin stopt, maar om wat je eruit haalt. Je hoeft écht niet lang te mediteren om tot jezelf te komen. Met slechts vijf minuten ademruimte en drie simpele vragen kom je al een heel eind: hoe gaat het me je? Hoe voelt je lichaam? En wat heb je vandaag nodig? (Om dat vervolgens ook aan jezelf te geven).

Zorgen voor jezelf kun je zo simpel of uitgebreid doen als je het zelf wilt. Maar het belangrijkste is dat je het doet. Of je daarbij om zes uur ‘s ochtends wilt opstaan, is aan jou. Mijn eerste stap is in ieder geval gezet. Ik zie je morgen, wekkertje half negen?

Wil jij ook een week voor jezelf?

In de training Een week voor jezelf ga je zorgen voor jezelf. Je neemt de tijd om je af te vragen hoe het eigenlijk met je gaat, last rust- en reflectiemomenten in, kijkt naar je automatische patronen en leert minder kritisch te zijn naar jezelf. Kortom: deze week kom je op adem. Hier lees je er meer over.

