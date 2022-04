Help ik ben een pessimist #3: die eeuwige beren op de weg

Onlangs ontdekte online editor Merel dat ze best wel regelmatig behoorlijk negatieve gedachten over dingen heeft. En vaak zijn die gedachten niet echt ergens op gebaseerd. Sinds die ontdekking is ze zich er extra bewust van dat het glas bij haar vaker halfleeg dan halfvol is. Is daar iets aan te doen?

Omdat we binnenkort gaan verhuizen keren mijn partner en ik ons huis binnenstebuiten. Je weet hoe dat gaat: opeens blijk je veel meer spullen te hebben dan je dacht. We hebben niet echt zin om alles mee te moeten nemen, dus hebben we van alles op Marktplaats aangeboden. En met effect, want de deurbel gaat hier nu dagelijks en mensen komen de spullen netjes ophalen.

Ik was er niet aan begonnen

Die kleine conversaties die ik heb gehad met die mensen de afgelopen dagen, lieten me nadenken over mijn eigen gedachtepatronen. Zo was er iemand die een kastje met zes manden erin van ons kocht. Ze zou ‘s avonds komen met haar vriend en de auto, maar omdat de plannen opeens gewijzigd werden bij hun thuis, besloot ze toch alleen te komen. Op de fiets. Daar kreeg ik dus mooi een error van: hoé ga je in vredesnaam een kastje op de fiets meenemen? Ik appte haar nog: heb je de afmetingen gezien? Het is best een zwaar ding, weet je zeker dat je niet een andere dag toch met de auto wilt komen?

‘O nee hoor, komt wel goed. Ik vervoer van alles op de fiets. Zie je vanavond!’

Oké… ze klinkt behoorlijk vastberaden. Ik zie haar al vallen: fiets én kastje boven op haar. Maar goed, ze zal het wel weten. Wie ben ik om dat in twijfel te trekken? (Maar dat doe ik dus wel, want dat is nu eenmaal mijn aard.)

‘s Avonds wordt er aangebeld en een vrolijk type staat voor de deur. Ik bedwing mezelf om nog een opmerking in de trant van ‘weet je dit echt zeker?’ te maken en als ze heeft betaald, zwaai ik haar uit. Een uur later stuurt ze een foto: ze is heelhuids thuis gekomen. En het kastje ook. Wat kan ik zeggen? Ik weet niet of ik eraan begonnen was. Of eigenlijk weet ik het wel: ik was er niet aan begonnen. Daar ben ik dus echt te pessimistisch voor.

Spaans benauwd

Een paar dagen later komt er iemand anders een paar recyclebakken ophalen. De vrouw in kwestie belt me. We wonen op best een onhandig punt in de binnenstad en we zijn niet altijd even makkelijk te bereiken met een auto. Parkeren voor de deur is iets wat alleen op geluksdagen lukt, dus ik voel de bui al hangen. “Kun je het niet vinden?” vraag ik vol schuldgevoel. De vrouw reageert hoorbaar lachend: “Nou, ik sta tegenover je huis, maar ik snap niet hoe ik aan de overkant kom!” Ik kijk uit het raam en zie haar met een ingewikkelde manoeuvre haar auto keren op de gracht. Help, dat is dus níet de bedoeling. Ik krijg het plaatsvervangend Spaans benauwd en probeer haar naar onze voordeur te loodsen.

Ondertussen vliegen de negatieve gedachten door mijn hoofd: ze zal er wel helemaal klaar mee zijn, ze zal wel superchagrijnig aan de deur komen, wat doe ik haar aan? Maar vijf minuten later staat er een breedgrijnzend iemand voor de deur, helemaal blij met haar aankoop. Ik kan me niet inhouden en vraag haar of ze het niet erg vond, dat verkeersfiasco. “O joh, ik heb nu toch wat ik hebben wilde? Ik ben helemaal blij,” wuift ze mijn zorgen vrolijk weg. Ze vertrekt met de bakken onder haar arm en zwaait vriendelijk naar me.

Wat loop ik allemaal mis?

Ja wow, er zijn dus mensen die gewoon géén beren op de weg zien. Die kastjes op fietsen vervoeren, die auto’s keren op grachten en blijven lachen. Ik heb bewondering voor deze mensen; en een flinke dosis jaloezie. Als ik hier wat langer over nadenk, denk ik: wat loop ik allemaal mis in mijn leven door mijn pessimistische kijk op zaken? Van welke dingen laat ik me weerhouden omdat ik ervan uitga dat het toch weer moeilijk zal worden/niet zal lukken/geen succes zal zijn/schier onmogelijk is? Waar ben ik nou eigenlijk altijd zo bang voor? Op die gedachte ga ik de komende tijd nog maar eens kauwen, want het zit me niet lekker.

Meer lezen

Tekst Merel Wildschut Fotografie Beetje Home