Irene Smit is creative director van Flow en mental health deskundige. Ze verwondert zich over de keuzes die we ongemerkt maken en geeft tips hoe je anders kunt kijken. Deze keer: hoe ga je om met fomo?

Half maart was ik een van de gelukkigen die een kaartje had voor het boekenbal. Ik had die dag een

training gevolgd de hele dag en was moe maar hup, ik racete naar huis, maakte eten voor de puber

en mij, ging op zoek naar een panty zonder ladder, streek mijn jurk en kleedde me vliegensvlug om.

Daar stond ik vervolgens voor de spiegel. Goedkeurend keek ik naar mezelf. De little black dress zat

als gegoten, de kimono daar overheen had oranje en roze borduursels geheel volgens de dresscode,

mijn haar had ik opgestoken, mijn lippen knalrood gestift. Eronder: snow boots, want het sneeuwde.

De hakken in de tas. De clutch in mijn rugzak. De treintijden en dat felbegeerde toegangskaartje

gescreenshot. Op naar het boekenbal!

Liever rust en stilte

Ik dacht aan de lange rij waarin ik zou staan straks. De kou. De drukte en het lawaai. Ik voelde ineens

hoe moe ik was. En hoe ontzettend ik rust en stilte nodig had. Ik dacht aan het verhaal dat ik had

verteld in de training storytelling van die dag. Daarin vertelde ik hoe ik de afgelopen jaren had

geleerd voor mijn mentale gezondheid te zorgen en had ik een pleidooi gehouden over mijn missie:

mensen bewustere keuzes laten maken. Met aandacht voor hun mental health en wellbeing. En wat

deed ik zelf? Ik volgde mijn fomo in plaats van het stemmetje in me dat zei: ik wil even niets.

Ik ben alles

Gelukkig ben ik er steeds beter in dat stemmetje te horen. En lukte het me ernaar te luisteren. Dus ik maakte iemand anders blij met mijn kaartje, boekte een les yoga nidra, ging vroeg naar bed, stond de

volgende dag op (zonder kater joehoe) en maakte een wandeling in de duinen waar het prachtig was.

Ik kletste tegen de wilde paarden, hoorde het kraken van de sneeuw, voelde de zon op mijn huid en

dacht aan het thema van de boekenweek: ‘Ik ben alles’ en al die rollen die we inderdaad hebben.

Je weg vinden in die rollen, je eigen keuzes maken, wat een mooi thema. En wat fijn dat er boeken zijn

die je bewust maken van al die rollen. Die je via fictieve en niet fictieve personages meenemen in

levens en keuzes en gedachten. Na de wandeling plofte ik op de bank met een boek en dacht:

misschien mis ik liever een bal dan een rustig weekend met mezelf en een stapel boeken. En weg was

mijn fomo.

Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 23 maart 2023