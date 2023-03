Hoe kun je je hoofd ’s nachts uitzetten?

Irene Smit is creative director van Flow en mental health deskundige. Ze verwondert zich over de keuzes die we ongemerkt maken en geeft tips hoe je ander kunt kijken. Deze keer: hoe stop je dat nachtelijke gespook in je hoofd?

Ik had zo’n week waarin er gedoe-in-mijn-hoofd-nachten waren: nachten waarin ik rond 4 of 5 uur wakker word en mijn hoofd gelijk aan springt. Waarom doet diegene nou niet dat? Waarom werkt niemand mee? Waarom laten ze mij niet gewoon beslissen? Dat soort zinnetjes ploppen dan in mijn hoofd op. Frustraties dus, ergernissen, irritaties.

Uit onderzoek blijkt dat je gefrustreerd voelen een van de signalen is van een (aankomende) burn-out. Daarom neem ik het serieus als ik een paar van dat soort nachten heb. Er zit me blijkbaar iets dwars op het werk, daar moet ik iets mee.

3 opties

Ik nam mijn opties door. Optie 1 was uithuilen. Vink. Ik deed het bij de man, en hij zei precies de goede dingen. Niet ‘ach, het gaat wel over, maak je maar niet druk,’ maar ‘ik snap dat het je frustreert, wat vervelend voor je, je mag altijd bij me uithuilen.’ (Dat was gelijk een lesje voor mezelf, want zelf sta ik altijd met een quick fix en advies klaar, en vergeet ik dat een ander soms gewoon gehoord wil worden en dat dat genoeg is).

Optie 2 was: een frustratielijst maken. Vink. Ik deed het zodat het rustiger werd in mijn hoofd. Het was er uit, in plaats van dat het maar bleef sudderen.

En toen kwam optie 3: andere dingen doen. Vink. Ik ging naar een toneelstuk, maakte een wandeling in de duinen, las een boek, en ging ergens lunchen.

Langzamerhand werd het stiller in mijn hoofd. Sliep ik weer beter. En kon ik weer relativeren. Niet door mijn frustraties op te lossen (dat is soms gewoon niet zo makkelijk voor elkaar te krijgen) maar door er anders mee om te gaan.

Geen oplossingen

Mijn advies voor nachtelijke piekeraars: probeer niet meteen een oplossing te vinden, maar focus je op dingen die je helpen. Problemen zijn niet altijd zomaar op te lossen. Stoppen met piekeren kun je niet afdwingen. Maar je hoofd in een andere stand krijgen? Dat lukt je zeker.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 10 maart 2023