Ilse bouwt een camper #1: doei tent, hallo camper-idee

Met een omgebouwde bus Europa door (en festivals af) was altijd al een droom van Flow’s Ilse Savenije. Maar eerst moet die camper nog gebouwd worden. In deze serie beschrijft ze het stap voor stap. Deze eerste keer: de beslissing wordt genomen.

Ik roep al vier jaar dat dit de állerlaatste keer is dat ik mijn vakantie doorbreng in een tent, en vorige zomer besloten we: gaan we ook echt niet meer doen. We willen een camper.

We is mijn vriend en ik, en een camper is een DIY-busje met een bed en een eenvoudig keukentje om ’s morgens een koffie te kunnen maken of een ei te bakken. Geen gekruip en gevloek meer in tentjes, niet meer romantisch koken in de buitenlucht als het plots a-romantisch gaat regenen. En er moet (ooit) een hond mee kunnen.

Kamperen en veel buiten zijn willen we wel, want wat is het toch fijn, je in de natuur begeven, op lieve campings tussen de bomen of in de bergen of aan een riviertje.

Dubbelgevouwen matras

Vorige zomer, een paar dagen op bezoek bij vrienden op een Italiaanse camping, keken wij vanuit ons tentje met een jaloers oog naar hun zelfgebouwde camper. Dachten we: het kán dus gewoon. En: we willen het al heel lang ‘ooit’, dus waarom niet nu? Maar het is ook een Enorm Project.

We hadden trouwens al eens een klein busje gehad, een Renault Kangoo met een dubbelgevouwen matras in de achterbak en een uitschuifbaar gasstelletje onder de achterklep. Overgekocht van een oud-collega, kant-en-klaar door hen ingebouwd, supersimpel maar fantastisch. Het avontuur eindigde toen de APK-rekening hoger was dan de auto waard was. Hallo sloop, dag #vanlife.

Ouwe rammelbak of zelf bouwen?

Poging twee dus: zelf bouwen. Ik leun op alle praktische rechterhanden en goede moed van mijn vriend (en zijn vele vrienden die ons voorgingen), want toegegeven: in mijn eentje zou ik er niet aan beginnen. Zelf zou ik een zoveelstehands ouwe rammelbak kopen, of een rechthoekige Volvo waar je zo een matras in schuift, maar mijn vriend heeft er zin in. Als je zelf iets maakt, kun je zelf bepalen hoe het in elkaar zit, zo redeneert hij – en weet je bij gebreken onderweg precies bij welk snoertje of schroefje je moet zijn. En, vertrouwt hij me toe, er in zijn eentje aan beginnen zou hij ook niet doen.

Enorm Project, daar gaan we. Bleek dat slapen in een tentje vorige zomer eindelijk ook echt de allerlaatste keer.

Vorige zomer: tent, (helaas niet onze) hond, campertjes als stip op de horizon.

De vorige bus, een Renault Kangoo, met een dubbelgevouwen matras op een houten blok.

Tekst en foto Ilse Savenije Fotografie portret Danique van Kesteren