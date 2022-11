Ilse bouwt een camper #7: isoleren en vilten (en waarom dat zo mindful is)

Flow’s Ilse vertelt stap voor stap hoe ze een bestelbus ombouwt tot camper. Deze keer: isoleren en vilten. Daar gaan heel wat uren in zitten, maar het blijkt een heerlijke, mindful klus.

Isoleren, dat duurt een paar dagen. Dacht ik. In werkelijkheid ben ik weken bezig geweest met de hele bus beplakken met isolatiemateriaal, en ik heb in het hele proces niets zo veel gedaan als dat. Al zijn er vast camperbouwers die het beter en sneller kunnen (en dat zal een volgende keer bij mij ook zo zijn).

Om half elf wakker

We isoleren de bus om hem koel te houden op hete dagen en warm tijdens koude nachten. Bovendien helpt het tegen geluid van buiten, al kwam ik daar later pas achter, toen ik afgelopen zomer op een festival om half elf wakker werd en dacht: wat slaap iedereen hier lekker lang uit. Terwijl de rest van ons festivalclubje eigenlijk al urenlang bij ons opgezette kamp zat te kletsen en ontbijten. Koel en stil, wat was ik blij met al het gedane werk.

Meten, knippen, plakken, repeat: héérlijk

Alle wanden, spanten, het plafond en de vloer ‘moeten’ worden volgeplakt voordat je er ander materiaal voorzet of oplegt. Tot op de centimeter, want alles waar geen hitte/kou/geluid doorheen komt, helpt. En voor de laatste millimeters: losse stukken kunnen op hun beurt weer aan elkaar geplakt worden met isolatietape. We kozen – net als veel andere zelfbouwers – voor Armaflex, want: licht, vochtbestendig, werkt goed, makkelijk op maat te knippen.

Na een paar dagen begin ik in te zien hoeveel werk het zal zijn, en word ik er een beetje chagrijnig van. Wéér armaflexen. Maar na verloop van tijd (en ook vanwege de overspannen momenten waar ik eerder over schreef) vond ik het vaak juist héérlijk om een paar uurtjes bezig te zijn met isolatiemateriaal. Meten, knippen, plakken, repeat. Een klein beetje nadenken, maar vooral gewoon lekker doen. En omdat het niet mooi/creatief/perfect/snel hoeft, is dat armaflexen een ideaal klusje voor dagen waarop mijn hoofd anders de teller van hoogspanning zou bereiken. Ik doop mezelf heel cheesy om tot armaflexpert, en heb steeds vaker zín om me weer even in die staat van zijn te begeven. Ergens tussen gedachteloos en gefocust.

Campervibe

Na het armaflexen kwam trouwens het vilten. Alle stukken bus die we niet bedekten met een houten wand, werk ik af met grijs vilt. Het riedeltje begint weer opnieuw. Meten, knippen, plakken, repeat. Herhaal, repeat. Alleen begint het nu ook echt op een afgewerkte camper te lijken. Want het grijze vilt geeft de rommelige klusbus meteen een auto-vibe. Een van de beste bouwmomenten, dat eerste stukje vilt. Het wórdt iets. Heeeel nice.

Isoleren en vilten: 3x tips

We gebruikten 19mm Armaflex voor de wanden, 6mm voor de spanten. Vier rollen van de eerste variant en één van de laatste, dat was voldoende.

Vilt kun je onder andere vinden bij De Wit in Schijndel, of het daar online bestellen. Dat kan per meter. Ik plakte het vast met Polymax. Het handige is dat het vilt nog wat te vervormen is voor je het opplakt. Al zie je wel wat naden zitten. Maar al met al: best netjes.

Ik ga in deze serie niet zo diep in op heel praktische of technische zaken, want er zijn veel sites en YouTube-kanalen waar dat al heel goed uitgelegd wordt. Voor isoleren had ik bijvoorbeeld weer veel aan de tips van Vrolijk op Reis.

Tekst en foto’s Ilse Savenije Fotografie portret Danique van Kesteren