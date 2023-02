Ilse neemt een hond #1: de pup komt bijna

Flow’s Ilse krijgt een pup in huis. En dat gaat, zoals met alles in het leven, zeer waarschijnlijk met ups en downs. Deze keer: nog een week voordat de pup komt. Wat als het fout gaat?

Nog vijf dagen en dan komt ie. Een pup van acht weken oud, afkomstig uit een Brabants gezin. We hebben er zoveel zin. En ik vind het zo spannend.

De twee afgelopen maanden heeft de fokker ons dagelijks voorzien van foto’s en filmpjes van onze aankomende pup en zijn broers en zusjes. Van het eten van puppybrokken tot de eerste stapjes, van knuffelen met de dochters uit het gezin tot een bezoek aan het tuincentrum. Steeds weer zijn het kleine endorfineshots.

Het mag niet fout gaan

Ondertussen voel ik me als een aanstaande ouder die de babykamer klaarmaakt: ik maak een puppymand op de naaimachine en leg kleedjes en knuffels klaar in de bench. En ik lees me als een bezetene in. Ik luister podcasts, volg online lessen van de puppycursus waar ik ons al voor inschreven heb, vraag tips aan vrienden en buren die de hele puppymolen al hebben ervaren.

Soms overvalt alle kennis me: bij alles wat ik leer, realiseer ik me ook wat er mogelijk fout kan gaan. Dat de pup ergens angstig voor kan worden als het socialiseren niet goed gaat. Dat we hem verkeerd gedrag kunnen aanleren als we zijn signalen niet goed oppikken.

Dat ‘foutgaan’ mag bij ons absoluut niet gebeuren, blijk ik te vinden. Dat komt doordat onze vorige hond, een straathond uit Griekenland, na negen maanden herplaatst moest worden. We konden haar niet rehabiliteren. We lieten een gedragsexpert meekijken en haar problemen zouden niet meer overgaan in een omgeving als de onze. Dat was erg verdrietig. De situatie zorgt ervoor dat ik wil dat alles nu perfect gaat.

Maar er zullen dingen verkeerd gaan, dat weet ik, daar ontkom je niet aan. En – zeg ik tegen mezelf – dat niet alles volgens het boekje zal gaan, betekent niet dat helemaal fout afloopt. We doen ons best, en kozen nu niet voor niets voor een Hollandse pup uit een nest van een officiële fokker. Alle dagelijkse foto’s en filmpjes bevestigen onze beslissing. Wat een goede start krijgt deze hond.

Puppy reveal party

Afgelopen weekend werden we allemaal uitgenodigd bij de fokker. Elk baasje kreeg te horen wie welke pup kan halen volgende week. Een puppy reveal party, kon je het wel noemen, met gender en al. De fokker heeft beslist welk hondje het best bij elk van ons past. Op basis van het gedrag dat de pup de eerste maanden heeft laten zien, gekoppeld aan ieders voorkeuren (geslacht, karakter) en plannen (reizen, wedstrijden, of gewoon chillen en wandelen) . Niet wij kiezen – want wie laat zich niet onbewust sturen door schattige uiterlijkheden of door welke pup er toevallig net op je schoot kruipt – maar zij. En dat is eigenlijk best fijn.

We krijgen een meegaand mannetje dat er – na even de kat uit de boom te kijken – graag op uit gaat. Wat een snoes. Nog vijf nachtjes.

De volgende keer schrijf ik over de eerste week in huis. Als ik tijd kan vinden tenminste, want wie weet ben ik te druk met naar mijn puppy staren.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 20 februari 2023