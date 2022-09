Lessen leren uit boeken #1: door dit boek houdt Irene overzicht in haar werk

Boeken zitten soms vol met levenslessen. Welke lessen leerden redactieleden van bepaalde boeken? Ze vertellen het in deze rubriek. Deze keer: Irene over Grip van Rick Pastoor.

Toen het boek Grip van Rick Pastoor uitkwam, hoorde ik allerlei mensen erover kletsen op de redactie. Een paar collega’s hadden het boek gelezen, en iedereen had er wel een paar tips uit gehaald. Mooi dacht ik, want werktips, die kan ik altijd gebruiken. Soms kom ik echt om in alle mails, to do-lijsten, planningen, deadlines en plannetjes in mijn hoofd. Precies dat is waar het in Grip over gaat.

Het is namelijk best gek dat we nooit écht hebben leren werken. Dat er geen vak op school is dat heet: werk organiseren, plannen en overzicht houden. Terwijl dat echt heel fijn zou zijn, want de wereld verandert enorm snel en in deze age of information overload (zoals deskundigen dit tijdperk wel noemen) is het echt belangrijk om het overzicht te houden en vooral: zelf aan het stuur te blijven staan. Als je je dag laat bepalen door alles wat er op je pad komt, kom je nooit toe aan de dingen die je echt wilt doen, kun je nooit focussen, besteed je je meest productieve uren nooit aan de dingen die je zelf wilt en heb je voortdurend een opgejaagd gevoel omdat het nooit af is.

Focussen en plannen

In het boek Grip leer je op allerlei manieren je werk organiseren. Het is al even geleden dat ik het boek las, maar sommige dingen zijn routine geworden inmiddels. Een van de dingen die ik nog steeds toepas is dat ik altijd aan het eind van de week even mijn to do-lijst inplan voor de week erop. Dan blok ik uren, zet ik taken in mijn agenda, kijk ik naar mijn meetings en boek ik voorbereidingstijd of uitwerktijd erbij en zo heb ik een duidelijk overzicht van mijn week. Dit werkt veel beter dan ergens een to do-lijst hebben en vervolgens ’s morgens beginnen met mails wegwerken. Ik heb hierdoor focus en overzicht, en ben veel minder gestresst van alles door elkaar aan het doen.

Ook voor het wegwerken van mails blok ik aparte uren, en dat is dan meestal aan het eind van de dag, als ik niet meer zo scherp ben, maar wel zin heb ik kleine klusjes. Kortom: handig boek om te leren focussen en plannen, en toegankelijk en makkelijk geschreven (en heel eerlijk gezegd ben ik nog nooit verder gekomen dan de eerste helft, maar nu ga ik boek eens uitlezen en naar de tips kijken die in de tweede helft van het boek staan!).

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren