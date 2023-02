Moet jij wéér die vaatwasser uitruimen? Probeer je eens wat vaker te verwonderen

Irene Smit is creative director van Flow en mental health deskundige. Ze verwondert zich over de keuzes die we vaak ongemerkt maken en geeft tips hoe je anders kunt kijken. Deze keer: hoe je je minder kunt irriteren als je je vaker verwondert.

Verwonderen, het is een van mijn favoriete woorden. Omdat het staat voor met een frisse blik naar de wereld kijken, met een beginnersmind eigenlijk, alsof je als een kind kijkt naar alles wat er op je pad komt. Als het je lukt wat vaker met een ‘verwonderblik’ door het leven te gaan, gebeurt er verrassend veel moois.

Dan zie je ineens die knoppen in de bomen, waar je misschien heel vaak gewoon aan voorbij loopt. Dan zie je de groene tuintjes die steeds meer ontstaan rondom bomen, mini-tuintjes die worden onderhouden door de buurt. Dan zie je een lieveheersbeestje of een slak zich lekker langzaam voortbewegen, terwijl je zelf in de haast-stand staat.

Verwondermomenten

Afgelopen zes weken volgde ik een online creativiteitstraining (Playmode) en daarin zaten allerlei fijne verwondermomenten verstopt. Zo was een van de opdrachten: ga eens vijf minuten onder tafel zitten en kijk wat dat met je doet. Grappig wat er toen gebeurde (ik verklap niets, probeer het gewoon maar eens).

En er was een opdracht waarbij we gingen letten op gele dingen, en ik me een hele week verwonderde over hoeveel geel er eigenlijk in mijn leven is. Maar het mooiste van verwonderen is misschien nog wel dat het een héél goede manier is om van je irritaties af te komen.

Een andere kijk

Als je denkt: waarom moet ík nou altijd die rotzooi meenemen van onderaan de trap naar boven? Waarom moet ik nou wéér die vaatwasser uitruimen? Waarom komt X wéér te laat? Denk dan eens: ik irriteer me niet, ik verwonder me. En verbaas je dan over hoe anders dat voelt.

Dan denk je ineens: wat gek dat die ander die rotzooi onderaan de trap blijkbaar niet begrijpt als hint. Wat grappig dat een ander naar dat volle aanrecht kan kijken zonder zich te storen. Wat mooi eigenlijk dat de ander niet zo zit te haasten, maar wat meer tijd neemt om rustig ergens aan te komen. Verwonderen dus jongens, het maakt het leven zo veel simpeler.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 23 februari 2023