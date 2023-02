Onontdekte paden bewandelen, zo doet Irene dat

De nieuwe flow ligt in de (online) winkels. Een nummer over onder meer het ‘is dit alles’-gevoel, want soms heb je in je leven behoefte aan avontuur en nieuwe mogelijkheden. Irene vertelt over haar ervaring.

Februari is voor mij soms echt zo’n ‘is dit alles’-maand. Dan heb ik wel weer genoeg van de grijze luchten. Van ’s avonds opgekruld op de bank zitten onder een dekentje. Van mijn introverte kant die elke avond zegt: ‘Blijf maar lekker thuis.’ Van dat stemmetje in mij dat fluistert: ‘Dieren doen ook een winterslaap, dus jij mag heus wel vroeg naar bed.’ Al die winterse momenten die in december nog fijn en lekker voelen, geven me in januari de kriebels.

‘Is dit alles’-gevoel

In februari ben ik er helemaal klaar mee en komt dat grote ‘is dit alles’-gevoel. Dan denk ik steeds vaker: het kan toch niet zo zijn dat mijn leven voorbijvliegt en er zo weinig hoogtepunten zijn?’ Mooi zoals journalist Alice van Essen dat gevoel ook beschrijft in het openingsverhaal in Flow 2: ‘De behoefte aan een fris perspectief borrelt in me op. Onontdekte paden, bestaan die nog? En waar vind ik ze?’

Reflecteren

Inmiddels weet ik wat me helpt als dit gevoel gaat knagen. Dan pak ik een flonkerend nieuw notebook en ga ik reflecteren. Wat gebeurde er eigenlijk het afgelopen jaar, afgelopen maanden? Wat voelde ik daarbij, welke kant ga ik op? Ik probeer met een helikopterview naar mijn leven te kijken, erboven te hangen. Gaandeweg zie ik vaak de grote lijnen weer. Dan blijken er veel meer hoogtepunten, onontdekte paden en frisse perspectieven te zijn dan ik heb onthouden.

Een ander perspectief

Zo vond ik afgelopen jaar workwise mezelf opnieuw uit, ontmoette ik nieuwe mensen (wandelde daar nou zomaar de grote liefde mijn leven ­binnen?) en verdiepte ik vriendschappen, waardoor ik mijn leven kon zien vanuit een ander perspectief. Ik stond helemaal niet stil, ik was nieuwe kronkelige weggetjes ingeslagen. Het waren misschien geen snelwegen, maar toch. Ik loop in mijn leven vaker op een onontdekt pad dan ik denk. Alleen zie ik ze soms niet.

Ruimte maken

Mocht je ook last hebben van dit knagende gevoel, dan is mijn grote aanrader dus: reflecteren. Stap in die helikopter en ga boven je leven hangen. Welke keuzes maakte je, welke kun je nog maken, welke verlangens en wensen liggen er onder je grote dromen? Waar kun je invloed op uitoefenen en wat moet je voor lief nemen? Maak ruimte voor die paden met afslagen waarvan je niet weet waar ze toe leiden.

Laat je me weten wat je tegenkomt? Je kunt me mailen op irene.smit@dpgmedia.nl.

Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 21 februari 2023