Liefde is veel meer dan een romantische relatie

In haar zoektocht naar ‘de romantische liefde’ kwam Flow’s Irene tot vele inzichten. Dat een nieuwe vriendschap ontwikkelen ook liefde is, bijvoorbeeld.

Liefde. Daar ben ik niet zo goed in, dacht ik vaak. Na de scheiding dertien jaar geleden werd mijn liefdesleven een beetje een doolhof waar ik al struikelend, worstelend en zwemmend – met de nodige keren kopje onder – een weg in zocht.

Maar het mooie aan zelfontwikkeling is dat ik inmiddels veel geleerd heb over mezelf, en nu beter dan ooit zie welke patronen ten grondslag liggen aan de liefdeskeuzes die ik maakte. Ik kan naar de patronen kijken, erom lachen, ze van een afstandje aanschouwen en er niet meer op de automatische piloot naar handelen. En dat voelt vrij.

Het gaf ook ruimte voor nieuwe inzichten. Want misschien zocht ik in die romantische liefde wel iets wat ik ook mezelf kon geven. Of moest geven. Of had ik het al, want er zijn ook zo veel mooie vriendschappen, is dat niet ook liefde?

Een nieuw zinnetje

Inmiddels heb ik het zinnetje ‘ik ben niet zo goed in de liefde’ in mijn hoofd vervangen door ‘ik heb superveel liefde in mijn leven’. Want toen ik op andere manieren naar de liefde ging kijken, kwamen er zo veel mooie dingen in de schijnwerpers te staan.

Zo heb ik er in de coronatijd ineens een vriendin bij ­gekregen. Een reuze echte, die begon met online meetings (want lockdown) en toen kwamen er wandelingen en gingen we voorzichtig steeds dieper in op onze zielenroerselen en ineens zat ik op een dag bij haar uit te huilen in een bushokje (want buiten afspreken) en was ik daarna niet meer verdrietig maar voelde ik me rijk, blij! En ik dacht: dit is ook liefde.

Meer dan een relatie

Liefde is veel meer dan een liefdesrelatie. Het is ook met passie iets doen. Het is ook lief zijn voor jezelf en dat wat voor jou belangrijk is, onderdeel maken van je dagelijks leven in plaats van een vaag verlangen voor ooit (aldus Kristin Neff, de koningin van de zelfcompassie). Ook is er familieliefde, en liefde voor koken om daarmee weer de liefde te tonen aan de mensen die komen eten.

Laten we de liefde koesteren. In een tijd waarin de wereld beangstigend en chaotisch is, is liefde geven en de liefde zien, in al haar vormen, heel hard nodig.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 14 februari 2023